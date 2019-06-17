شكرا لقرائتكم خبر عن مياه القليوبية: مياه «كفر الأربعين» سليمة والكلور نسبته مسموح بها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجرت شركة مياه القليوبية تجربة تحليل معملي على أرض الواقع في قرية «كفر الأربعين» بمركز بنها استجابة لشكوى من سوء حالة المياه المُنتجة بالقرية.

وقال بيان للشركة، الإثنين، إن التجارب أثبتت أن مياه القرية سليمة ونسبة الكلور فيها في حدود المسموح بها.

وذكر البيان أنه ردًا على ما نشره المحامي محمد جودة، المقيم بالقرية، في صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» عن تلوث مياه الشرب.

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وأشارت الشركة إلى أن معملها المتنقل توجه لرفع عينات من القرية ومن منزل الشاكي، حيث أجرى فريق المعمل تحليلا مبدئيًا للتأكد من جودة المياه من عدد من منازل المواطنين بالقرية.

وأظهرت نتائج التحليل المبدئية وجود نسبة من الكلور المسموح بها، وجاءت نتائج التحليل الكيميائية مطابقة للمواصفات القياسية المصرية، فيما أكد عدد من أهالي القرية أن المياه سليمة.

من جانبه، قال المهندس مصطفى مجاهد، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، إن الشركة تولي ملف جودة مياه الشرب المنتجة بالمحطات المختلفة بكافة أنحاء المحافظة أهمية قصوى من خلال والمتابعة المستمرة الدقيقة يومًا بيوم وتفعيل دور الجودة والتنسيق بين قطاع المعامل والجودة بالشركة ووزارة الصحة، مًمثلة في صحة البيئة في القطاعات الثلاثة من أجل مطابقة كافة النتائج والتأكد من استمرار الجودة في نتائج المحطات، سواء مياه الشرب أو معالجة الصرف.

وأضاف «مجاهد» أن هذا يأت في مقدمة أولويات الشركة، حرصًا على صحة المواطن، والتأكد من تقديم كوب مياه نظيف 100% للمواطنين بنطاق محافظة القليوبية.