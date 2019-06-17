شيخ الأزهر يستقبل إمام مسجد النور بنيوزيلندا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:

استقبل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم الاثنين - الشيخ جمال فودة، إمام مسجد النور الذي تعرض مصلوه لمذبحة في نيوزيلندا، مارس الماضي.

وقال فضيلة الإمام الأكبر، إن الأزهر الشريف يدين بشدة أي اعتداء إرهابي على أي دار عبادة لأي دين من الأديان، مبينًا أن الإرهاب يُرتكَب من قِبل أصحاب الفكر المنحرف من مختلف الأديان، إلا أن هناك من يسعون لإلصاق تهمة الإرهاب بالإسلام والترويج للإسلاموفوبيا، في حين لا يتم الربط بين الممارسات الإرهابية لأتباع الديانات الأخرى وبين أديانهم، التي نرى أنها أيضًا بعيدة عن هذا العنف.

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وأكد أن أئمة المساجد خاصة في الغرب عليهم مسؤولية توضيح حقيقة الدين الإسلامي، ورفض محاولات ربطه بالإرهاب، معبرًا عن خالص تحياته وتقديره لرئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن؛ لمواقفها المساندة والمتعاطفة مع المسلمين في بلاده

ووجه شيخ الأزهر، رسالة إلى المسلمين في نيوزيلندا، بأن يكونوا عامل بناء واستقرار في بلادهم، وأن يعبروا بصورة مشرفة عن الإسلام الذي يُعلِي من قيم الوطن والمواطنة.

من جانبه، نقل إمام مسجد النور بنيوزيلندا لفضيلة الإمام الأكبر عرفان مسلمي نيوزيلندا وتقديرهم للأزهر الشريف والدكتور أحمد الطيب، على دعمه للمسلمين، وسرعة إدانته ورفضه للحادث الإرهابي الذي تعرضوا له، وتصنيفه ضمن الأعمال الإرهابية، وهو ما كان له أثر كبير في تعامل المجتمع الدولي معه بوصفه عملًا إرهابيًّا.