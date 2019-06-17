قناة العربية تكشف أول طلب لأسرة مرسي بعد وفاته

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365)

أفادت قناة العربية، بأن فريقًا طبيًا يعاين جثمان الرئيس السابق محمد مرسي الذي توفيَّ خلال محاكمته اليوم الاثنين.

وذكرت القناة أن أسرته طلبت أن تتولى عملية دفنه.

وكان التليفزيون المصري، أفاد أن الرئيس المعزول محمد مرسي العياط، أصيب بنوبة إغماء، بعد رفع جلسة محاكمته في قضية التخابر، وتوفيَّ على إثرها.

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كان التليفزيون المصري، أفاد في نبأ عاجل، منذ قليل، أنه جرى نقل الجثمان إلى المستشفى وجارٍ اتخاذ الإجراءات اللازمة.

وكان التليفزيون المصري، أذاع نبأ وفاة الرئيس المعزول محمد مرسي عيسى العياط؛ أثناء حضوره جلسة محاكمته في قضية التخابر اليوم الاثنين.

وأضاف أن مرسي طلب الكلمة من القاضي، وأعطاه الكلمة، وتحدث، وتوفيَّ عقب رفع الجلسة.

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