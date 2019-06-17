النيابة العامة تصدر توصيات بشأن حادث "قطار مصر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طارق سمير: أصدرت النيابة العامة، بيان صحفي، اليوم الإثنين، تقريرًا بتوصياتها، بشأن حادث القاطرة بمحطة مصر للسكك الحديدة فبراير الماضي. وجاءت توصيات النيابة العامة كالتالي:

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