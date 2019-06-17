قبل وفاته.. رحلة محمد مرسي خلال 6 سنوات محاكمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

على مدار السنوات الست الماضية صدر العديد من الأحكام القضائية ضد الرئيس المعزول محمد مرسي، والتي تم تأييد بعضها، فيما تم إلغاء البعض الآخر من محكمة النقض، وتمت إعادة محاكمته على ذمة هذه القضايا من بينها قضيتا "التخابر مع حماس واقتحام السجون".

وفيما يلي يستعرض "الخليج 365" أبرز الأحكام الصادرة ضد مرسي منذ عزله من الحكم وحتى وفاته أثناء نظر قضية "التخابر مع حماس".

20 سنة في قضية الاتحادية - (حكم نهائي)

قضت محكمة النقض، في أكتوبر 2017، برفض طعن الرئيس الأسبق محمد مرسي والقياديين بجماعة الإخوان محمد البلتاجي، وعصام العريان و6 آخرين على الأحكام الصادرة ضدهم بالسجن المشدد بين 10 سنوات و20 سنة في القضية المعروفة إعلامياً "بأحداث قصر الاتحادية".

وبحكم محكمة النقض يصبح الحكم الذي أصدرته محكمة جنايات القاهرة في القضية بحبس الرئيس السابق 20 سنة نهائياً وباتًّا، ولا يجوز الطعن عليه بأي طريقة من طرق الطعن.

المؤبد في التخابر مع قطر – (حكم نهائي)

أصدرت محكمة النقض في سبتمبر 2017، برئاسة المستشار حمدي أبوالخير، حكمًا نهائياً وباتًا بتأييد ثلاثة أحكام بالإعدام شنقاً بحق ثلاثة من المتهمين من عناصر جماعة الإخوان، وتأييد عقوبة السجن المؤبد بحق الرئيس الأسبق محمد مرسي، وإلغاء حكم سجنه 15 سنة في اتهامهم بتسريب وثائق ومستندات صادرة عن أجهزة الدولة السيادية وموجهة إلى مؤسسة الرئاسة وتتعلق بالأمن القومي والقوات المسلحة المصرية وإفشائها إلى دولة قطر، والمعروفة بـ"التخابر مع قطر".

3 سنوات حبسًا في إهانة القضاء - (حكم أولي)

قضت محكمة جنايات القاهرة، في جلستها المنعقدة في 30 ديسمبر 2017، برئاسة المستشار حماده شكري، بمعاقبة الرئيس الأسبق محمد مرسي و17 آخرين، بالحبس لمدة 3 سنوات، لإدانته في قضية إهانة السلطة القضائية والإساءة إلى رجالها والتطاول عليهم بقصد بث الكراهية.

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اقتحام الحدود الشرقية (قيد المحاكمة)

بقضية اقتحام الحدود الشرقية، نظرت محكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة، اليوم الأحد، جلسة محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي و28 آخرين في القضية المعروفة إعلامياً بـ"اقتحام الحدود الشرقية".

تأتي إعادة محاكمة المتهمين بعدما ألغت محكمة النقض في نوفمبر الماضي الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات برئاسة المستشار شعبان الشامي بـ"إعدام كل من الرئيس الأسبق محمد مرسي ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان ونائبه رشاد البيومي ومحي حامد عضو مكتب الإرشاد ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل والقيادي الإخواني عصام العريان ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد" وقررت إعادة محاكمتهم.

التخابر مع حماس (وفاة مرسي أثناء نظر القضية)

بقضية التخابر مع حماس، نظرت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة، جلسة محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي، و23 آخرين من قيادات جماعة الإخوان في القضية المعروفة إعلامياً بـ"التخابر مع حماس"، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها.

وكانت محكمة النقض في وقت سابق قضت بإلغاء أحكام الإعدام والمؤبد بحق الرئيس الأسبق محمد مرسي وآخرين وقررت إعادة المحكمة.

وأصدرت محكمة جنايات القاهرة في 16 يونيو 2015 حكمًا بإعدام خيرت الشاطر ومحمد البلتاجي، وأحمد عبدالعاطي بينما عاقبت بالسجن المؤبد محمد مرسي ومحمد بديع و16 آخرين، والسجن 7 سنوات للمتهمين محمد رفاعة الطهطاوي، وأسعد الشيخة.

وأفاد التليفزيون المصري، أن الرئيس المعزول محمد مرسي العياط، أصيب بنوبة إغماء، بعد رفع جلسة محاكمته في قضية التخابر، وتوفيَّ على إثرها.

وأضاف التليفزيون المصري، أن مرسي طلب الكلمة من القاضي، وأعطاه الكلمة، وتحدث، وتوفيَّ عقب رفع الجلسة.​