"مات في القفص".. مصدر أمني يكشف اللحظات الأخيرة لوفاة الرئيس المعزول

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

كشف مصدر أمني مسؤول تفاصيل وفاة الرئيس المعزول محمد مرسي عيسى العياط أثناء حضوره جلسة محاكمته في قضية التخابر اليوم الاثنين.

وقال المصدر في تصريحات خاصة إن "مرسي" طلب الكلمة من القاضي وتحدث إلا أنه أصيب بحالة إعياء شديدة وإغماء داخل قفص الاتهام وبعدها توفيَّ.

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وأفاد التليفزيون المصري، في نبأ عاجل، بوفاة الرئيس المعزول محمد مرسي عيسى العياط؛ أثناء حضوره جلسة محاكمته في قضية التخابر اليوم الاثنين.

وأضاف التليفزيون المصري، أن الرئيس المعزول طلب الكلمة، وتحدث، وتوفيَّ عقب رفع الجلسة.

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