أخبار مصر | مشاركات واسعة في فعاليات فعاليات الأسبوع الوطني الخامس للتنمية المستدامة بجامعة الأزهر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مشاركات واسعة في فعاليات فعاليات الأسبوع الوطني الخامس للتنمية المستدامة بجامعة الأزهر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استضافت جامعة الأزهر اليوم فعاليات الأسبوع الوطني الخامس للتنمية المستدامة بعنوان: «المدن المستدامة في إطار الحفاظ علي الموارد» والذي تنظمه لجنة خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة بالتعاون مع منتدى البيئة المصري تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر احمد الطيب شيخ الأزهر ورئاسة فضيلة الدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر وحضور نواب رئيس الجامعة.

شارك في المؤتمر أسامة حسين نائبا عن وزير الموارد المائية و.عماد الدين عدلي رئيس مجلس الامناء وطارق عيد مستشار رئيس جامعة الاأزهر لشئون البيئة ود.مجدي علام – المنتدى المصري للتنمية المستدامة، د.يمنى الحماقي وغيرهم من الخبراء والمتخصصين.

ناقش المنتدى على مدار جلستين متتاليتين بعد الجلسة الافتتاحية أهمية المدن المستدامة، أوالمدينة البيئية، باعتبارها مدينة صممت مع مراعاة الأثر البيئي، ودورها في الحفاظ على البيئة ومواردها وتحقيق الاكتفاء الذاتي للقائمين بها ومواجهة كل أسباب التلوث، فضلا عن البعد الاقتصادي لتلك المدن، ومعايير ونظم الطاقة المستدامة، وقضايا التنقل المستدام في مصر، إلى غير ذلك من محاور النقاش.