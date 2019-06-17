أخبار مصر | وزير الطيران المدني يلتقي السفير الكويتي بالقاهرة (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير الطيران المدني يلتقي السفير الكويتي بالقاهرة (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقبل الفريق يونس المصري وزير الطيران المدني اليوم، السفير محمد صالح الذويخ سفير دولة الكويت بالقاهرة بمقر الوزارة حيث رحب الفريق يونس المصري بالسفير محمد الذويخ، مؤكداً على عمق العلاقات بين مصر والكويت حكومة وشعباً والتى اتسمت بالعديد من المواقف المشرفة فى مختلف المجالات.

وبحث الجانبان إقامة احتفال بمناسبة مرور ٦٥ عاماً على أول رحلة طيران مباشر من الكويت إلى القاهرة عام ١٩٥٤ .

ومن جانبه هنأ السفير محمد صالح الفريق يونس المصري على الطفرة التي شهدها قطاع الطيران المدني خلال الفترة الماضية من تطوير للمطارات المصرية وتحديث أسطول شركة مصر الطيران مشيراً إلى أن مصر تعد من الدول الرائدة في مجال صناعة النقل الجوى على مستوى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا .

كما وجه السفير الكويتي الدعوة لوزير الطيران لحضور معرض الكويت الدولي للطيران المقرر إقامته في يناير ٢٠٢٠ مؤكداً على أهمية تواجد مصر ممثلة في وزارة الطيران المدني في هذا المعرض الدولى الهام.