أخبار مصر | "مدبولي" يُتابع منظومة النظافة والجمع السكني بمحافظة القاهرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "مدبولي" يُتابع منظومة النظافة والجمع السكني بمحافظة القاهرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعاً لمتابعة منظومة النظافة والجمع السكني في محافظة القاهرة، حضره اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، والفريق عبد المنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، وعدد من ممثلي الجهات المعنية.

وتم خلال الاجتماع، استعراض العرض المقدم من إحدي الشركات للقيام بتنفيذ جميع انشطة الجمع السكني للمخلفات البلدية والمنشآت والمحلات التجارية والإدارية والخدمات العامة، وكنس ونظافةجميع الشوارع الرئيسية والفرعية،وجمع مخلفات المسطحات الخضراء، ومخلفات الهدم والبناء المتولدة،ونقل المخلفات المجمعة إلى محطات المناولة ومدافن المخلفات المعتمدة، وتنفيذ جميع برامج وانشطة التوعية اللازمة وغيرها، على ان يتم إسناد تنفيذ ذلك إلى الشركات المصرية ذات الخبرات والكفاءة والسمعة الطيبة التي تؤهلها لتنفيذ المخطط بكفاءة وفاعلية وذلك طبقا للقوانين المنظمة.

وأشار العرض إلى أنه تم الأخذ في الإعتبار مراعاة البعد الاجتماعي للمشاركين في المنظومة، حيث يتمإدماج "السريحة" في أنشطة كنس الشوارع وجمع المخلفات، أو ترشيحهم للالتحاق بالمحور الثالث الخاص بإعادة التدوير بالتعاون مع الشركات المنفذه له.

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كما يتم الاستعانة بجامعي القمامة التقليديين بالمنظومة بعد تأهيلهم وتدريبهم لإستمرار قيامهم بأنشطة الجمع السكني- بما لديهم من خبرات كبيرة في هذا المجال- ونقل المخلفات المجمعة بسياراتهم إلى المحطات الوسيطة مع تيسير إجراءات حصولهم على سيارات نقل القمامة المطابقة للمواصفات البيئية بالتعاون مع البنوك المختصة.

ومن بداية التنفيذ وحتي نهاية التعاقد، سيتم الإستمرار في تنفيذ جميع أنشطة منظومة النظافة العامة وجمع ورفع المخلفات بكفاءة وفاعلية وتطوير الأداء بما يتماشي والتكنولوجيا الحديثة وتفعيل تنفيذ فصل القمامة من المنبع (مخلفات عضوية-مخلفات صلبة) بالعديد من الأحياء بالتعاون مع الجهات الأهلية والخاصة والأجهزة الحكومية المعنية.

كما استعرض الإجتماع متطلبات تنفيذ المحور الأول الخاص بالنظافة العامة وجمع ورفع المخلفات، والتأكيد علي ضرورة الإلتزام بالإشتراطات الفنية للتنفيذ"محددات ومعايير العمل" ، وكذا الالتزام بمواقع محطات المناولة الحالية والجديدة والمدافن الصحية للمخلفات التى تم تحديدها والتىتم حساب التكلفة على اساسها.

كما تم الإشارة إلى ضرورة توفير نقاط انطلاق للعمالة ومواقعلتخزين المعدات والادوات داخل نطاقالاحياء او توفير موقع مناسب بكلحى يمكن وضع كرفان كنقطة انطلاق وامداده بالمرافق الأساسية، وتوفيرموقع كمقر رئيسى لادارة المشروعبكل منطقة متضمناً جراج مركزىلضمان تنفيذ الخدمة في مواعيدها وتنظيم العمل اليومي وفقا لخطط التشغيل الموضوعة، وتوفير مصادر للمياه لغسيل الشوارع بالاحياء).