أخبار مصر | أمين صندوق مؤسسة الخير: بحث حالات المتعثرين في السداد وتسديد ديونهم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أمين صندوق مؤسسة الخير: بحث حالات المتعثرين في السداد وتسديد ديونهم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال محسن محجوب أمين صندوق "مؤسسة الخير" أن المؤسسة تعمل على توفير حياة كريمة للاسر الأولى بالرعاية، خاصة المتعثرين عن سداد مديوناتهم من خلال توفير دخل ثابت لهم يعينهم على اعباء الحياة ويساعدها فى الإنفاق على اطفالهم.

وأكد محجوب فى تصريح لبوابة "الخليج 365"، على هامش توقيع بروتوكول بين صندوق التأمينات للعاملين بالقطاع العام والخاص، ومؤسسة مصر الخير، اليوم الاثنين، علي تشكيل لجنة مشتركة بين الطرفين لإعداد تقرير بأسماء المتعثرين فى السداد لبحث حالاتهم وإنهاء كافة الإجراءات الخاصة ببحث هذه الحالات وسداد ما عليهم من ديون وكذلك إنهاء القضايا المرفوعة عليهم وفقًا للمعايير التي يطبقها في هذا الخصوص.

Advertisements

ووقعت وزارة التضامن الإجتماعى، اليوم الاثنين، برتوكول تعاون بين الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، ومؤسسة مصر الخير، للعمل علي فك كرب المتعثرين لسداد التامينات خاصة للعمالة غير المنظمة او أصحاب المنشآت الفردية متناهية الصغر، ويأتي ذلك تحت رعاية غادة والى وزيرة التضامن الإجتماعى.

يهدف البروتوكول إلى وضع أساس للتعاون المشترك بين صندوق التأمين الاجتماعى للعاملين بقطاع الاعمال العام والخاص ومؤسسة مصر الخير بغرض الاشتراك فى فك كرب المتعثرين من المؤمن عليهم غير القادرين على سداد المبالغ المستحقة عليهم للصندوق والتى تحول بين صرف معاشاتهم وفقا لاحكام القانون.

هذا وتنص بنود البروتوكول الذى يمتد على 3 سنوات من تاريخ التوقيع على التزام مصر الخير ببحث حالات الغارمين اجتماعيا وقانونيا وانهاء كافة الاجراءات الخاصة ببحث الحالات وسداد ما عليها من ديون وانهاء القضايا المرفوعة على الغارنين على أن يلتزم الصندوق بتوفير بيانات الغارمين المستحقين عليهم مديونيات تحول دون صرف معاشاتهم.