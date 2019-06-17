أخبار مصر | معهد "معتمد" بالأطباء العرب ينظم يوم علمي مجاني لأطباء الأطفال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر معهد "معتمد" بالأطباء العرب ينظم يوم علمي مجاني لأطباء الأطفال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ينظم المعهد العربي للتنمية المهنية المستدامة "معتمد" التابع لاتحاد الأطباء العرب، الخميس 20 يونيو، يومًا علميًا مجانيًا لأطباء الأطفال وحديثى الولادة حول عدد من الموضوعات ومن أبرزها: أساسيات التنفس الصناعي، والدلالة الاكلينيكية لغازات الدم الشرياني.

يحاضر خلال اليوم الدكتور محمد القليوبي رئيس المجلس العلمي للشهادة المهنية لحديثي الولادة، والأستاذة الدكتورة عزة زهدي، والأستاذة الدكتورة اسعاد خلاف أعضاء المجلس العلمي، وذلك بحضور ما يقرب من 300 طبيب أطفال ونواب رعاية حديثى الولادة.

ومن الجدير بالذكر أن المعهد العربى للتنمية المهنية المستدامة "معتمد" يقدم برنامج متكامل لأطباء الأطفال تحت عنوان "الشهادة المهنية لرعاية المبتسرين وحديثي الولادة" وتتضمن الدراسة تدريب الأطباء تدريبًاعمليًا اكلينيكيًا فى وحدات حديثى الولادة والعديد من الموضوعات أهمها: إنعاش حديثي الولادة، تدابير مكافحة العدوى، التقييم البدني لحديثي الولادة، المبتسرين وانخفاض الوزن عند الولادة، تغذية الرضع المعرضين للخطر، فرط بيليروبين الدم، اضطرابات الجهاز التنفسي الوليدية، المساعدة (الميكانيكية) التهوية، الأخطاء الوراثية لعملية الأيض.

وفى تصريح للأستاذ الدكتور أسامة رسلان أمين عام اتحاد الأطباء العرب أوضح خلاله أهمية البرامج المتخصصة التى يقدمها المعهد العربى للتنمية المهنية المستدامة "معتمد" للارتقاء بالمستوى المهنى للاطباء والعاملين فى الحقل الصحى مما يسهم على تحسين الأوضاع الصحية بالوطن العربى.