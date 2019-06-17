أخبار مصر | الصحة: إطلاق مبادرة "صحة المرأة" لاستهداف 28 مليون سيدة في يوليو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الصحة: إطلاق مبادرة "صحة المرأة" لاستهداف 28 مليون سيدة في يوليو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد وفد من وزارة الصحة، الحفل الختامي لاجتماع المجموعة العلمية الدولية لبرنامج ١٠٠ مليون صحة، بالتعاون مع البنك الدولي ومنظمة الصحة العالمية وذلك في إطار مشروع تطوير قطاع الرعاية الصحية في مصر.

حضر الاجتماع الدكتور وحيد دوس رئيس اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية، والدكتور جون جبور، ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر و"سوجي أدي" مدير قطاع الصحة بالبنك الدولي، وعدد من الخبراء والفنيين الدوليين، وأعضاء اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية والقائمين على مبادرة ١٠٠ مليون صحة، لمناقشة ما قامت به مصر من إنجازات فى قطاع الصحة، وخاصة بمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي للقضاء على فيروس سى والكشف عن الأمراض غير السارية.

وأشاد الخبراء الدوليين بنجاح تلك المبادرة في تحقيق أهدافها في مصر وأوصوا بنقل التجربة المصرية في دول أفريقيا والعالم.

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ووجه وفد "الصحة" الشكر، للدكتور محمد حساني، مساعد الوزيرة لمبادرات الصحة العامة، وعلماء الكبد في مصر وعلماء السكر والقلب، بالإضافة لوكلاء وزارة الصحة، ومديري المدريات في ٢٧ محافظة على مستوى الجمهورية، لإيمانهم بفكرة المبادرة ونقل ذلك الحماس لعشرات الآلاف من العاملين معهم والذين نفذوا المبادرة على أرض الواقع على أكمل وجه، مشيرا إلى أن ما حققته تلك التجربة لن تجني ثماره مصر فقط بل العالم بأثره.

وأشار وفد الصحة، أن شهر يوليو القادم سيشهد انطلاق مبادرة صحة المرأة والتي تستهدف مسح 28 مليون سيدة مصرية للاطمئنان على صحتهم وتشمل فحص الثدي وجميع المشكلات الصحية التي تواجه المرأة.

وفي السياق ذاته أوضح الوفد، أن تلك المبادرات والتعاون مع تلك الجهات الداعمة للصحة في مصر جذب أنظار العالم للشراكة والاستثمار داخل مصر، كما أن تجميع البيانات والأعمال البحثية ستكون دروس مستفادة للعالم.

كما أشادت وزيرة الصحة والسكان، بدور عدد من شركات الدواء العالمية لدعمهم لنجاح التجربة المصرية وتوجيه دعمها الكامل لمصر، فى تنفيذ مبادرة ١٠٠ مليون صحة إيمانًا منهم بأهميتها.