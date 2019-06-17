أخبار مصر | هشام الشريف مستشارا إعلاميا لنقيب الإعلاميين

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أصدر الدكتور طارق سعدة، نقيب الإعلاميين، قرارا بتولي الكاتب الصحفي هشام يوسف هاشم الشريف، مستشارا إعلاميا له وذلك لخبرته في المجال الصحفي والإعلامي.

وقال هشام الشريف، إن الدكتور طارق سعدة، نقيب الإعلاميين يسعى بكل جهد لضبط المشهد الإعلامي والالتزام بميثاق الشرف ومدونة السلوك المهني لتقديم إعلام يليق بمصر الحضارة، وهذا لن يأتي إلا بتكاتف كل مؤسسات الدولة.

يذكر أن الكاتب الصحفي هشام الشريف، بدأ حياته المهنية بمؤسسة روزاليوسف، في مجلة صباح الخير، ثم انتقل إلى مجلة المصور بمؤسسة دار الهلال الصحفية، ويتولى مسئولية ملف الإعلام منذ نحو 10 سنوات.