أخبار مصر | "الصحة": زيارة 8 دول أفريقية بنهاية الشهر الجاري لفحص "مليون أفريقي"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الصحة": زيارة 8 دول أفريقية بنهاية الشهر الجاري لفحص "مليون أفريقي" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال وفد الصحة، إن مصر تعمل بقوة على تنفيذ مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي لعلاج مليون أفريقي من فيروس سي، موضحة أنه بنهاية الشهر الجاري سيتم الانتهاء من زيارة 8 دول أفريقية لاختيار الأماكن وتحديد احتياجات ومتطلبات كل دولة على حدة، تمهيدًا لتطبيق المبادرة، وذلك في إطار ترأس مصر للاتحاد الأفريقي.

وأضاف خلال الحفل الختامي لاجتماع المجموعة العلمية الدولية لبرنامج ١٠٠ مليون صحة، أن التطبيق الالكتروني لمبادرة ١٠٠ مليون صحة ستتيحه مصر لجميع الدول الإفريقية، للاستفادة منه.

وأضاف أنه جاى تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجاري تطبيقها بمحافظة بورسعيد، مؤكدة أن مصر تسعي جاهدة لخلق نموذج صحي يحتذى به في جميع دول العالم.

من جانبها أعربت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، عن فخرها بالانجازات التي حققتها وزارة الصحة في إطار تنفيذ مبادرتي ١٠٠ مليون صحة وإنهاء قوائم الانتظار للعمليات والتداخلات الحرجة، مشيدة بالجهود التى تبذلها الدولة المصرية لبدء منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد والتي جاري تفعيلها.

وأشارت" نصر" خلال كلمتها إلي أن الاستثمار في قطاع حيوي مثل الصحة والتعليم هو ما أوصى به الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث أن الاستثمار في رأس المال البشري يجعل مصر جاذبة للاستثمار في جميع المجالات وبالتالي تحقيق التمكين والنمو الاقتصادي الشامل.