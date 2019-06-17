أخبار مصر | "الصحة العالمية" تشيد بجهود "السيسي" في علاج الوافدين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الصحة العالمية" تشيد بجهود "السيسي" في علاج الوافدين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشاد "جون جابور" ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر بجهود الرئيس عبدالفتاح السيسي في علاج الوافدين على أرض مصر ضمن المبادرة الرئاسية لعلاج غير المصريين من فيروس سي والكشف عن الأمراض غير السارية بالمجان، أسوة بالمصريين.

وقال "جابور"،إن مصر أصبحت من الدول الرئيسية التي تشارك في الاستراتيجيات الدولية لعلاج الفيروسات الكبدية، موضحًا أن منظمة الصحة العالمية مازالت مستمرة في دعم المنظومة الصحية المصرية.

وأكد أن المنظمة ستعمل مع مصر لنقل الخبرات المصرية الرائدة في نجاح تجربة ١٠٠ مليون صحة، للقضاء على فيروس سي للدول الأفريقية.

كما وجه الشكر للبنك الدولي لتقديمه الدعم لتلك المبادرة وانهاء عناء المصريين من هذه الأمراض، مشيرًا إلي أن الطريق مازال طويلًا لكن تجربة مصر وضعتها على الطريق الصحيح.

جاء ذلك خلال الحفل الختامي لاجتماع المجموعة العلمية الدولية لبرنامج ١٠٠ مليون صحة، بالتعاون مع البنك الدولي ومنظمة الصحة العالمية وذلك في إطار مشروع تطوير قطاع الرعاية الصحية في مصر.