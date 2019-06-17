مصر | استعجال تقرير "المعمل الجنائي" بشأن السلاح المضبوط بحوزة "ضابط فيصل المزيف"

فيما قرر قاضي المعارضات، بمحكمة جنوب الجيزة، تجديد حبس الضابط المزيف، الذي انتحل صفة ضابط مرور بمنطقة فيصل،15 يوم على ذمة التحقيقات.

وأمرت نيابة العمرانية والطالبية، بجنوب الجيزة، بعرض السلاح المضبوط بحوزة شاب انتحل صفة ضابط شرطةمرور، بمنطقة فيصل، على المعمل الجنائي لفحصه وكتابة تقرير وافً عنه، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية التكميلية حول الواقعة للوقوف على ظروفها وملابساتها.

فيما قررت النيابة العامة، في واقعة انتحال شاب صفة ضابط مرور، بمنطقة فيصل، حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

ووجهت النيابة العامه، لمنتحل صفة ضابط، عدة اتهامات، تتمثل في انتحاله صفة وظيفة عمومية، وإحراز سلاح ناري، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة، ولاتزال التحقيقات مستمرة.

وضبط أثناء تنظيمه حركة المرور بفيصل، مرتديا ملابس ميري برتبة نقيب.

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وجاء بالتحقيقات أن أجهزة الأمن بالجيزة ألقت القبض على المتهم "أ.ق"، ٤٠ سنة، وبحوزته سلاح "طبنجة صوت" وتبين أنه حاصل على بكالوريوس نظم ومعلومات، كما أنه يعاني من حالة نفسية جعلته يقوم بممارسة مهنة ضابط مرور، بالإضافة إلى رغبته في كونه أن يصبح ضابطا.

وكانت مباحث الجيزة، بالتنسيق من الإدارة العامة لمرور الجيزة، قد تمكنت من ضبط هذا الشاب الذي انتحل صفة ضابط شرطة بمرور الجيزة، خلال تنظيمه حركة المرور في شارع فيصل، بعد أن حاول الهرب من قوة الشرطة.

وقال الشاب، أثناء استجوابه، إنه نزل إلى الشارع من أجل تسيير حركة المرور، موضحا "كنت بمشي الطريق وعارف إنه غلط بس هما مبيخافوش إلا كده".

وأكد الشاب الذي يحمل طبنجة صوت، أنه ينتمي لعائلة ثرية وحاصل على بكالوريوس نظم معلومات إدارية، وأن عدد كبير من أهله ضباطا، وأكان يتمنى أن يصبح ضابط شرطة، قائلا:"كان نفسي أبقى ظابط شرطة". تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.