مصر | استمرار حبس 3 متهمين 45 يومًا لقتلهم خبير وزارة العدل بالظاهر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر استمرار حبس 3 متهمين 45 يومًا لقتلهم خبير وزارة العدل بالظاهر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدر قاضي المعارضات بمحكمة زينهم، حكمًا بحبس 3 متهمين بقتل خبير بورارة العدل، 45 يومًا على ذمة التحقيقات بالظاهر.

وكشفت تحقيقات النيابة أن المتهم الأول تعرف على المجني عليه منذ عام ونصف تقريبًا، وخطط لسرقته، وفي سبيل ذلك استعان بالمتهمين الأخرين، وتوجهوا لمنزله وصعد المتهم الأول ففتح له المجني عليه لسابقة معرفته به، لكنه تفاجأ باثنين أخرين يقتحمون المنزل ويوثقونه من الخلف.

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وأضاف أنه طلب من باقي المتهمين تكميمه ثم بدأوا يسألوه عن أماكن تحفظه على أمواله خاصة أنه وحيد ويسكن في المنزل بمفرده، فأرشدهم عن مبلغ 27 ألف جنيه، فخنقوه حتى لفظ أنفاسه الأخيرة، واستولوا على هاتفيه وساعة يده.

وكانت النيابة قد أمرت بتشريح جثة المجني عليه وإعداد تقرير حول ملابسات الواقعة، والتصريح بالدفن، وندب الأدلة الجنائية لمعاينة محتويات الشقة ورفع البصمات.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، العرض على النيابة التى أمرت بحبسه فى وقت سابق وتم التجديد.