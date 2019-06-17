مصر | قتله بـ"مفك".. التحقيقات تكشف مفاجآت في واقعة مقتل عامل بالظاهر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قتله بـ"مفك".. التحقيقات تكشف مفاجآت في واقعة مقتل عامل بالظاهر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فتحت نيابة حوادث غرب القاهرة الكلية، تحقيقات موسعة في واقعة قتل صاحب ورشة أحذية لطليق شقيقته بسبب خلافات عائلية بمنطقة الظاهر.

وكشفت النيابة في تحقيقاتها أن المتهم اعترف بارتكاب الواقعة خلال تشاجرة مع المجني عليه بسبب الخلافات العائلية وأن يوم الواقعة تصادف تواجد المجني عليه أمام العقار سكن الأخير فحدثت بينهما مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة، قام على إثرها المتهم بالتعدي على المجني عليه بأداة حادة "مفك" محدثًا إصابته المشار إليها والتي أودت بحياته.

كما أمرت النيابة في وقت سابق بتشريح جثة المجني عليه لمعرفة أسباب الوفاة وأسباب حدوثها والوقوف على ملابساتها.

وتلقى قسم شرطة الظاهر بلاغا من إحدى المستشفيات باستقبالها عاملا توفى إثر إصابته بجرح طعنى بالصدر وكدمات متفرقة بالجسم.

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وبالانتقال والفحص تبين وجود خلافات سابقة بين المجنى عليه وشقيق طليقته مالك ورشة أحذية بسبب خلافات عائلية.

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المتهم بمحل إقامته والأماكن التى يتردد عليها، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأقر بتخلصه من الأداة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة بإلقائها بالطريق العام.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وأخطرت النيابة العامة للتحقيق