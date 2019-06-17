شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يُتابع منظومة النظافة والجمع السكني بمحافظة القاهرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الاثنين، اجتماعًا لمتابعة منظومة النظافة والجمع السكني في محافظة القاهرة، حضره اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، والفريق عبدالمنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، وعدد من ممثلي الجهات المعنية.

تم خلال الاجتماع، استعراض العرض المقدم من إحدى الشركات للقيام بتنفيذ جميع انشطة الجمعالسكنى للمخلفات البلدية والمنشآت والمحلات التجارية والإدارية والخدمات العامة، وكنس ونظافة جميع الشوارع الرئيسية والفرعية، وجمع مخلفات المسطحات الخضراء، ومخلفات الهدم والبناء المتولدة، ونقل المخلفات المجمعة إلى محطات المناولة ومدافن المخلفات المعتمدة، وتنفيذ جميع برامج وأنشطة التوعية اللازمة وغيرها، على أن يتم إسناد تنفيذ ذلك إلى الشركات المصرية ذات الخبرات والكفاءة والسمعة الطيبة التي تؤهلها لتنفيذ المخطط بكفاءة وفاعلية، وذلك طبقًا للقوانين المنظمة.

وأشار العرض إلى أنه تم الأخذ في الاعتبار مراعاة البعد الاجتماعي للمشاركين في المنظومة، حيث يتم ادماج «السريحة» في أنشطة كنس الشوارع وجمع المخلفات، أو ترشيحهم للالتحاق بالمحور الثالث الخاص بإعادة التدوير بالتعاون مع الشركات المنفذه له.

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كما يتم الاستعانة بجامعي القمامة التقليديين بالمنظومة بعد تأهيلهم وتدريبهم لاستمرار قيامهم بأنشطة الجمع السكني، بما لديهم من خبرات كبيرة في هذا المجال- ونقل المخلفات المجمعة بسياراتهم إلى المحطات الوسيطة مع تيسير إجراءات حصولهم على سيارات نقل القمامة المطابقة للمواصفات البيئية بالتعاون مع البنوك المختصة.

ومن بداية التنفيذ وحتى نهاية التعاقد، سيتم الاستمرار في تنفيذ جميع أنشطة منظومة النظافة العامة وجمع ورفع المخلفات بكفاءة وفاعلية وتطوير الأداء بما يتماشى والتكنولوجيا الحديثة وتفعيل تنفيذ فصل القمامة من المنبع (مخلفات عضوية- مخلفات صلبة) بالعديد من الأحياء بالتعاون مع الجهات الأهلية والخاصة والأجهزة الحكومية المعنية.

واستعرض الاجتماع متطلبات تنفيذ المحور الأول الخاص بالنظافة العامة وجمع ورفع المخلفات، والتأكيد على ضرورة الالتزام بالاشتراطات الفنية للتنفيذ «محددات ومعاييرالعمل»، وكذا الالتزام بمواقع محطات المناولة الحالية والجديدة والمدافن الصحية للمخلفات التي تم تحديدها والتي تم حساب التكلفة على أساسها.

وتم الإشارة إلى ضرورة توفير نقاط انطلاق للعمالة ومواقع لتخزين المعدات والأدوات داخل نطاق الأحياء أو توفير موقع مناسب بكل حي، ويمكن وضع كرفان كنقطة انطلاق وإمداده بالمرافق الأساسية، وتوفير موقع كمقر رئيسي لإدارة المشروع بكل منطقة، متضمنًا جراج مركزي.