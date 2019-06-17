شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل لقاء وزير الطيران مع سفير الكويت بالقاهرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل الفريق يونس المصرى وزير الطيران المدني، الإثنين، السفير محمد صالح الذويخ سفير دولة الكويت بالقاهرة بمقر الوزارة. رحب «المصري» بالسفير محمد الذويخ، مؤكداً على عمق العلاقات بين مصر والكويت حكومة وشعباً والتي اتسمت بالعديد من المواقف المشرفة في مختلف المجالات.

وبحثا الجانبان إقامة احتفال بمناسبة مرور ٦٥ عاماً على أول رحلة طيران مباشر من الكويت إلى القاهرة عام ١٩٥٤. ومن جانبه، هنأ السفير محمد صالح الفريق يونس المصري على الطفرة، التي شهدها قطاع الطيران المدني خلال الفترة الماضية من تطوير للمطارات المصرية وتحديث أسطول شركة مصر الطيران، مشيراً إلى أن مصر تعد من الدول الرائدة في مجال صناعة النقل الجوي على مستوى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

كما وجه السفير الكويتي الدعوة لوزير الطيران لحضور معرض الكويت الدولي للطيران المقرر إقامته في يناير ٢٠٢٠، مؤكداً على أهمية تواجد مصر ممثلة في وزارة الطيران المدني في هذا المعرض الدولي المهم.