شكرا لقرائتكم خبر عن إغماءات وشكاوى من صعوبة الأحياء والمنطق بالمحافظات (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تباينت آراء طلاب الثانوية العامة عقب انتهاء أداء الإمتحانات في مادتي الأحياء والديناميكا للقسم العلمي بشعبتيه، والفلسفة والمنطق للشعبة الأدبي، وجاءت آراء الطلاب حول صعوبة بعض الفقرات في الديناميكا، وطول امتحان الأحياء، فيما تعرض عدد من الطالبات للإغماء، وأحبطت الأجهزة الأمنية تسلق جدران مدرسة في القليوبية لتمرير تليفونات، فضلا عن غياب عدد من الطلاب في البحيرة وشمال سيناء.

في القليوبية، أبدى طلاب قسم علمي رياضة ارتياحهم من سهولة مادة الديناميكا، مشيرين إلى أن الامتحان جاء متوازنًا، ولكنه يحتاج إلى تركيز، حيث جاء في مستوى الطالب المتوسط، فيما اشتكى بعض الطلاب من ضيق الوقت المخصص.

على العكس، اشتكى بعض طلاب القسم العلمي من صعوبة امتحان الأحياء، مؤكدين أن به بعض الأجزاء عجزوا عن الإجابة عنها.

وأحبطت قوات الأمن بمحيط لجنة مدرسة حسن أبوبكر الرسمية للغات بالقناطر الخيرية، محاولات تسلق الأهالي بسور المدرسة لتمرير أجهزة تليفون محمول للجان عقب خضوعهم للتفتيش على البوابة الرئيسية، حيث تدخلت الخدمة الأمنية وإبعادهم عن محيط المدرسة والتحذير من تكرار مثل هذه الواقعة دون تحرير محاضر.

وشهدت لجان المحافظة 8 حالات إغماء في لجان شبرا الخيمة والخانكة والخصوص وبنها وجرى إسعافهم، كما امتنع طالب عن كتابة اسمه على ورقة الامتحان بلجنة مدرسة الخانكة الثانوية بنين، فيما تأخر طالب بشبرا الخيمة عن دخول الامتحان وتم منعه من الدخول.

من جانبه، أكد طه عجلان، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة على اتخاذ كافة الإجراءات لضبط اللجان والتصدي لمحاولات الغش.

وفي المنوفية، أصيبت 6 طالبات في مراكز منوف وبركة السبع والشهداء بإغماء وأزمة صدرية خلال أدائهن الامتحان، وتم نقلهن إلى مستشفيات المحافظة.

وتفقد اللواء سعيد عباس، محافظ المنوفية، متابعة سير الامتحانات بمدرسة المساعي المشكورة الثانوية العسكرية بنين بشبين الكوم، للوقوف على تأمين اللجان، برفقة رئيس مركز ومدينة شبين الكوم.

وفي شمال سيناء، شهدت لجان المحافظة غياب عدد ٣٤ طالبًا وطالبة وذلك بمختلف اللجان، وأكدت المهندسة ليلى مرتجى، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، أنه تم توفير أتوبيسات لنقلهم إلى مختلف اللجان خاصة في مدينة العريش، وأتوبيسات لنقل طلاب مدينتي الشيخ زويد ورفح.

وأشارت إلى أن غرفة العمليات لم تتلق أي إخطارات أو شكاوى من الطلاب وأولياء الأمور.

وفي المنيا، قال محمد محمود عزب، وكيل وزارة التربية والتعليم، إنه تم ضبط طالبين أثناء الغش بالموبايل، في امتحان الفلسفة، والأحياء والديناميكا، ونفى «عزب» تلقيه شكاوى من صعوبة الامتحانات الثلاثة.

وفي الغربية، اشتكى طلاب من صعوبة فقرات الديناميكا، مؤكدين أنه جاء متوسطًا ومن الكتاب المدرسي، وبه عدة نقاط تحتاج إلى تركيز.

وأشار محمد فاروق، وكيل وزارة التربية والتعليم، إلى أنه تابع سير الامتحانات، لافتا أن غرفة العمليات لم تتلق أي شكاوى.

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وفي الأقصر، سادت حالة من الارتياح والفرحة بين الطلاب، وقال محمد حسن علي، طالب، أن الأحياء، جاءت مباشرة وبعضها يحتاج إلى تركيز والآخر من بين السطور، وخادعة، فيما أعرب طلاب الأدبي عن فرحتهم من سهولة الفلسفة والمنطق، والذي احتوى على أسئلة مباشرة، مؤكدين أن الامتحان جاء من الكتاب المقرر.

ومن جانبه، أوضح عبداللطيف عمران، مدير عام التعليم، أن غرفة عمليات المديرية لم ترصد أي شكاوى، وأن الأسئلة واضحة.

وفي 6 أكتوبر بالجيزة، تباينت آراء طلاب القسم العلمي حول غموض بعض الأسئلة في مادة الديناميكا، فضلا عن طول امتحان مادة الأحياء، كما شكى بعض طلاب القسم الأدبى من صعوبة بعض الأسئلة في مادة المنطق.

وفي الهرم بالجيزة، اشتكى بعضهم من صعوبة بعض فقرات الديناميكا وقصر الوقت المخصص لمادة الأحياء، وصعوبة بعض أسئلة المنطق.

فيما أكد أشرف سلومة، مدير إدارة الهرم التعليميةن عدم تلقي غرفة العمليات لأى شكاوى، لافتًا إلى أن الامتحان جاء من كتاب الوزارة والامتحانات التجريبية.

وفي الوادي الجديد، أبدى الطلاب، فرحتهم بسهولة الامتحان، والتي جاءت في مستوى الطالب المتوسط، فيما لفت عدد منهم إلى قصر الوقت في الأحياء والفلسفة والمنطق.

وأكد الدكتور إبراهيم التداوي، وكيل وزارة التربية والتعليم عدم تلقي الغرفة أي شكاوى. وفي كفر الشيخ، أصيب 6 طلاب وطالبات بحالة إغماء وتشنجات في لجان مراكز دسوق وبلطيم ومطوبس، وتم نقلهم إلى المستشفيات لتلقي العلاج، كما مزق «ا.م .ع» طالب بمدرسة الشهيد جلال الدين الدسوقي ورقته في مادة الديناميكا.

وفي السياق نفسه، أعرب الطلاب عن سعادتهم وفرحتهم بسهولة مادة الديناميكا، بينما اشتكى آخرون من قصر الوقت المخصص.

وفي البحيرة، أكد عدد من الطلاب أن الامتحانات جاءت في مستوى الطالب المتوسط، وأكد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، أن غرفة العمليات لم تتلق أي شكاوى من الامتحانات، وأعلن محمد سعد، وكيل وزارة التربية والتعليم، عن غياب ألفًا و413 طالبًا وطالبة، في الشعب الثلاث.

وفي الدقهلية، سادت حالة من الارتياح بين طلاب شعبة الرياضيات عقب امتحان الديناميكا، وأكد الطلاب والطالبات عقب انتهاء الامتحان أنه كان في مستوى الطالب المتوسط، وبه بعض الجزئيات التي تحتاج لتفكير عميق، مؤكدين أن الوقت كان مناسبًا للأسئلة.

وفي الشرقية، تعرض 5 حالات للإغماء في مدارس تابعة لإدارات الزقازيق وفاقوس والإبراهيمية ومنيا القمح التعليمية، وتم تلقيهم الإسعافات الأولية، وتحرير محاضر، وتباينت الآراء حول الامتحان من طول الأسئلة وعدم كفاية الوقت، فيما أكد البعض الآخر أن الامتحان جاء في مستوى الطالب المتوسط.

وفي سوهاج، سادت حالة من الارتياح بين الطلاب في الشعب الثلاث، وتباينت آراء بعضهم في طول امتحان الأحياء. وفي بنى سويف، أصيبت طالبتان بإغماء أثناء أداء الامتحان وتم نقلهن بسيارة إسعاف لتلقى العلاج.

وتلقى اللواء أشرف عزالعرب، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن بني سويف، إخطارًا من النجدة، يفيد بتلقي بلاغ بإصابة طالبة تدعى «ايمان. ع. م»، 17 عام، بحالة من الإغماء، داخل لجنة مدرسة الشهيد عصام سرور، ونقلت لمستشفى بني سويف التخصصي لتلقي العلاج.

كما نقلت سيارة إسعاف طالبة تدعى «ايه. ح. ح»، 18 عام، بالصف الثالث الثانوي، إلى مستشفى الفشن المركزي، لإصابتها بحالة إغماء أثناء تأدية الامتحان بلجنة مدرسة الشهيد عصام الدين بمركز الفشن.