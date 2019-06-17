شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الشرقية يضبط سيارة ميكروباص تسير عكس الإتجاه فى الزقازيق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ضبط الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، سيارة ميكروباص تحمل لوحة معدنية برقم «رن ص 7624»، تسير عكس الإتجاه أسفل كوبري عبدالعزيز بمدينة الزقازيق، وعلى الفور أصدر المحافظ، تعليماته لرجال المرور، بضبط ومصادرة السيارة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال قائدها.

وأكد المحافظ، أن السير عكس الإتجاه جريمة في حق الوطن والمواطن، حيث يترتب عليه وقوع حوادث ويتسبب في إزهاق أرواح الأبرياء.

ووجه محافظ الشرقية، مدير إدارة المرور، بتكثيف التواجد المروري بمختلف شوارع وميادين المحافظة، لإعادة الإنضباط للشارع، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال أصحاب السيارات والسائقين غير الملتزمين، مطالباً أصحاب السيارات بضرورة الإلتزام بقواعد المرور، والقانون تفادياً لوقوع الحوادث.