شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يلتقي بمجموعة من كبار رجال الأعمال والمستثمرين في بيلاروسيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعد ظهر الاثنين، بمقر إقامته في العاصمة البيلاروسية مينسك، لقاء مع مجموعة من كبار رجال الأعمال والمستثمرين ورؤساء الشركات الكبرى في بيلاروسيا، بحضور رئيس وزراء بيلاروسيا، سيرجي نيكولايفيش، ووزراء التجارة والصناعة والاقتصاد البيلاروس.

Advertisements

وحضر اللقاء الوفد المصري المرافق للرئيس السيسي، الذي يضم سامح شكري، وزير الخارجية، وعمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، واللواء محمد العصار، وزير الإنتاج الحربي.

وأوضح السفير إيهاب طلعت، سفير مصر لدى روسيا وبيلاروسيا، أن اللقاء يهدف إلى استعراض آفاق التعاون الثنائي الاقتصادي وفرص الاستثمار المتاحة في مصر، في ضوء المشروعات القومية الكبرى الجاري تشييدها في جميع المحافظات المصرية.

وأضاف «طلعت» أن لقاء الرئيس السيسي بممثلي كل هذا الثقل الاقتصادي والاستثماري في بيلاروسيا، والشركات العاملة في مصر أو التي تعتزم دخول سوق الاستثمار المصري، يعني أن هذا اللقاء يوجه رسالة على أعلى مستوى بأن الاقتصاد المصري قطع خطوات واسعة على طريق الإصلاح والنمو الاقتصادي.