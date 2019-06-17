شكرا لقرائتكم خبر عن اجتماع فريق خبراء عرب للتحضير للدورة الـ50 لمجلس وزراء الإعلام العرب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد فريق خبراء الإعلام العرب اجتماعا له، الاثنين، برئاسة الوزير المفوض الدكتور فوزي الغويل، مدير إدارة الأمانة الفنية لمجلس وزراء الإعلام العرب، لمناقشة تفعيل المحور الفكري للدورة الخمسين لمجلس وزراء الإعلام العرب المقررة نهاية الشهر المقبل بالقاهرة تحت عنوان «دور وسائل الإعلام العربي في تعزيز ثقافة التسامح».

وصرح الغويل بأن هذا المحور الذي تقدمت به دولة الإمارات العربية المتحدة خلال اجتماع المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام الذي عقد برئاسة المملكة العربية السعودية بالرياض بداية العام الجاري كان بعنوان «دور وسائل الإعلام العربي في تعزيز ثقافة التسامح» وتم اعتماد هذا المقترح وتعميمه على الدول الأعضاء بهدف استطلاع ارائهم ومقترحاتهم فيما ورد في هذا المقترح وتحويله إلى برامج عمل.

وقال«الغويل»إن وجود محور فكري لاجتماع وزراء الإعلام العرب يأتي في إطار توجه المجلس نحو تطوير منهجيات عمله، حيث أصدر قرارا عام 2004 ينص على اختيار قضية واحدة من قضايا العمل الإعلامي واهتماماته لتكون موضع بحث ونقاش معمقين من قبل مجلس وزراء الإعلام العرب وفي شكل حوار فكري تستخلص منه مقترحات محددة في شكل قرارات عن المجلس.

وأضاف أنه تم خلال اجتماع اليوم ، وبحضور عربي مكثف ، التوصل إلى العديد من التوصيات المهمة التي ستتحول إلى برامج عمل سيتم اعتمادها من خلال الجهات المعنية في الدول الأعضاء، مشيرا إلى أن الأمانة الفنية لمجلس وزراء الإعلام العرب ستتابع مع الدول الأعضاء من أجل استخلاص مقترحات محددة تخرج في شكل قرارات تتضمن البرامج والأنشطة التي تدعم هذا المحور الفكري.

وحول رؤية الجامعة العربية لكيفية استثمار وسائل الإعلام لنشر ثقافة التسامح ، قال الغويل «إن التسامح قيمة إنسانية يجب أن يتم اعتمادها ضمن ثقافتنا وسلوكياتنا، ونحن نواجه الآن في المنطقة العربية أزمات عديدة بسبب وجود خطط ممنهجة لتعزيز الكراهية والخلاف بين الشعوب العربية والتي تجاوزت شكلها السياسي إلى أزمات اجتماعية أدت إلى وجود شرخ في العلاقات بين بعض الشعوب العربية».

وأكد أن الجامعة العربية تحاول تعزيز ثقافة التسامح من خلال وسائل الإعلام العربية والتي تم دعوتها لتبني خطاب التسامح ومحاولة الاقتراب من النقاط المتفق عليها.

وأوضح أن إحدى التوصيات التي وردت في هذا الاجتماع بخصوص المحور الفكري سيتم تحويلها إلى مجلس وزراء التعليم العرب لاعتماد ثقافة التسامح ضمن المناهج التعليمية في المؤسسات التعليمية بكافة مستوياتها .

وقال«الغويل» إنه في حال تمكنت وسائل الإعلام العربية من العمل بهذه الثقافة واعتمادها ضمن الدراما والبرامج الوثائقية والاسترشادية سنكون قد حققنا خطوة إلى الأمام.