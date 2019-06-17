شكرا لقرائتكم خبر عن إحالة 6 موظفين بـ«تضامن الشرقية» للمحاكمة التأديبية لتعاطيهم مواد مخدرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أحالت النيابة الإدارية بالشرقية، برئاسة المستشار عمرو عوض، نائب رئيس الهيئة، 6 موظفين بمديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة، للمحاكمة التأديبية، لتعاطيهم مواد مخدرة.

كانت مديرية التضامن الاجتماعي بالشرقية أجرت تحليلاًً للعاملين بها، في إطار حملات كشف تعاطي المخدرات على موظفيها، وذلك تفعيلاً لقانون الخدمة المدنية، ضمن التحليل العشوائي للعاملين بالجهاز الإداري.

وأثبتت التحاليل إيجابية 13 ‌حالة، وقدم 7 منهم شهادات طبية تفيد بأن الأدوية التي يأخذونها بشكل دوري تحتوي على نسبة من تلك المواد لأسباب صحية، فيما لم يتمكن الـ6 الآخرين من تقديم ما يفيد تبرئتهم من تهمة التعاطي، وتمت إحالتهم للمحاكمة التأديبية.