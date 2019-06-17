شكرا لقرائتكم خبر عن أم تستغيث بالسيسي: «الحقني ابني بيموت» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
«الحقونى ابنى بيموت».. كلمات قليلة قالتها «أم حمزة»، إذ وجهّت رسالة إلى وزيرة الصحة والحكومة، لإنقاذ طفلها من الموت، لأنه يُعاني من تواجد 4 ثقوب في القلب.
وقالت «أم حمزة»: «زوجي يعمل مندوبًا للمبيعات لإحدى شركات الألبان، وأُصيب طفلي بأربعة ثقوب في القلب، ذهبت به إلى العديد من المستشفيات، ونصحني جميع الأطباء بالذهاب إلى مستشفى أبوالريش، ولم انجح في إجراء الجراحة بسبب التعسف».
وأضافت: «حملت طفلى من القاهرة ورجعت إلى الاسماعيلية، وأخبرنى الاطباء بأن مستشفى مجدى يعقوب هي الأمل الاخير لانقاذ طفل، فأرسلت لهم رسالة بريدية، وفشل أكثر من مرة، والآن طفلى بيموت».
وفي نهاية الرسالة، ناشدت الأم الرئيس التدخل لانقاذ طفلها من الموت، إذ أرسلت استغاثة لوزيرة الصحة جاء فيها الآتي: «الحقينى يا معالى الوزير، ابنى بيموت، أنت أملى الوحيد بعد ربنا».
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