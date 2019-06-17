شكرا لقرائتكم خبر عن سوق خيرية مصرية في زامبيا (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أقامت السفارة المصرية في زامبيا، السوق المصرية الخيرية السنوية لصالح المدارس القبطية ودار ايتام في العاصمة لوساكا. وكانت السوق الخيرية تحت إشراف سلوى الحمامصى، حرم السفير أحمد مصطفى، وبمشاركة سالى عبده، حرم سكرتير ثالث محمد فرير، وبحضور ٧٠٠ زائر في بيت مصر من كافة الجنسيات، الذين أبدوا إعجابهم بالمعروضات المصرية من منتجات غذائية وأكلات مصرية وهدايا تذكارية فرعونية وعبايات خان الخليلي، وأعربوا عن أملهم في زيارة مصر. سوق خيري مصري في زامبيا

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