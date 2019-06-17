شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة»: المسح الصحي لـ28 مليون سيدة الشهر المقبل للاطمئنان على صحتهن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، إن شهر يوليو القادم سوف يشهد انطلاق مبادرة صحة المرأة والتي تستهدف مسح 28 مليون سيدة مصرية للاطمئنان على صحتهن وتشمل فحص الثدي وجميع المشكلات الصحية التي تواجه المرأة، جاء ذلك في كلمتها خلال الحفل الختامي لاجتماع المجموعة العلمية الدولية لبرنامج ١٠٠ مليون صحة، بالتعاون مع البنك الدولي ومنظمة الصحة العالمية وذلك في إطار مشروع تطوير قطاع الرعاية الصحية في مصر.

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وفيما يتعلق بمبادرة ١٠٠ مليون صحة، أشارت وزيرة الصحة، إلى أن مصر تعمل بقوة على تنفيذ مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي لعلاج مليون أفريقي من فيروس سي، موضحة أنه بنهاية الشهر الجاري سيتم الانتهاء من زيارة ٨ دول أفريقية لاختيار الأماكن وتحديد احتياجات ومتطلبات كل دولة على حدة، تمهيدًا لتطبيق المبادرة، وذلك في إطار ترأس مصر للاتحاد الأفريقي.

وأضافت وزيرة الصحة، أن التطبيق الالكتروني لمبادرة ١٠٠ مليون صحة سوف تتيحه مصر لجميع الدول الإفريقية، للاستفادة منه.

وفيما يتعلق بمنظومة التأمين الصحي الشامل الجاري تطبيقها بمحافظة بورسعيد، أكدت الوزيرة أن مصر تسعي جاهدة لخلق نموذج صحي يحتذى به في جميع دول العالم.