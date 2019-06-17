وزير التنمية المحلية: المرأة الإفريقية سند رئيسي لتحقيق التنمية المستدامة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

قال وزير التنمية المحلية، إن المرأة الأفريقية أكدت أنها سند رئيسي في تحقيق التنمية المستدامة، بما تملكه من قدرات ومعارف وما يمكن أن تضيفه لقارتنا بصفة عامة أو لعملنا المشترك في منظمتنا الجامعة بشكل خاص في ضوء ما يتميز به دور المرأة الأفريقية من خصوصية وتميز بحكم اقترابها ومعايشتها لكل التحديات التي تواجه مدننا ومجتمعاتنا فهي تواجه تحدي الزيادة السكانية وتواجه التحديات الاجتماعية والموروثات المقيدة، والمشكلات الأسرية، الصحية، والاجتماعية والاقتصادية.

وأضاف الوزير، خلال الجلسات التحضيرية لمؤتمر المدن الأفريقية الذي تنظمه التنمية المحلية، اليوم، أن المرأة الأفريقية ليست فقط صاحبة قرار سياسي ولكنها رائدة اجتماعية صاحبة تجربة ومالكة للحلول من واقع ممارساتها العملية كمواطنة وربة أسرة وكذلك كمسئولة سياسية وقيادية يمكنها اتخاذ القرارات الأقرب لحل قضايا ومشكلات المواطنين.

وتابع: "أعطى الرئيس عبد الفتاح السيسي في عام الرئاسة المصرية للاتحاد الأفريقي اهتماماً خاصاً بالمرأة الأفريقية بوصفها ركناً أساسياً من أركان نهضة القارة وصانع فاعل في مستقبلها، وانعكس هذا الاهتمام في العديد من المبادرات التي تبنتها مصر في عام الرئاسة".

وأكد الوزير، أنه منذ انتخاب محافظة القاهرة لعضوية اللجنة التنفيذية للمنظمة ومحافظتي القاهرة والقليوبية لعضوية المجلس الأفريقي العام Pan African council،جري العمل من ذلك التاريخ لانعقاد اجتماعات اللجنة التنفيذية في تشكيله الجديد.

وزاد: "عملنا في وزارة التنمية المحلية ومنذ انتخاب مصر لعضوية شبكة REFELA في مراكش ممثلة في قيادة محلية نسائية مصرية بالمنظمة من خلال الدكتورة منال عوض – محافظ دمياط، وإذ أشكر لكم جميعاً هذا الاختيار فإنني أتطلع تمشياً مع قراراتكم في مراكش اتخاذ الإجراءات الإدارية وما تستلزمه من تعديلات في اللائحة الداخلية للشبكة بحيث تضمن فاعلية المشاركة المصرية في المستقبل وبما يمكنها من الانضمام للمكتب التنفيذي للشبكة عن إقليم شمال أفريقيا".

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وأعلن تأسيس الفرع المصري لشبكة REFELA والذي سيسهم في دعم مبادرات الشبكة على الصعيد القاري وفي إقليم الشمال وفي مصر اهتداء بمبادئ شبكة REFELA.

وطالب الوزير بتوفير مناخ آمن لحركاتها وتعزيز فرصها ومساواتها في مجتمعاتنا المختلفة، بالإضافة إلى خبراتها كسيدة في مجال الإدارة المحلية.

كما أعلن طرح ٣ مبادرات التي تم التوافق عليها في مراكش والخاصة بالآتي:

- حملة مدن أفريقية بدون أطفال في الشوارع (وهي الحملة التي تم خلال اجتماعنا بمراكش وضعها تحت رعاية الأميرة للا مريم بالمغرب وأوصت بالبدء في ترويج وتنفيذ الحملة بهدف الوصول لنتائج ملموسة خلال قمة المدن الأفريقية القادمة بدولة كينيا عام 2021).

- حملة مدن أفريقية بلا تسامح مع العنف ضد المرأة.

- مدن أفريقية داعمة للتمكين الاقتصادي للمرأة.