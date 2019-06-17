نقيب الصحفيين يعلن تحويل بدل التدريب والتكنولوجيا للصحف القومية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى علي: أعلن ضياء رشوان نقيب الصحفيين أن بدل التكنولوجيا والتدريب للصحفيين والمنتمين للصحف القومية، يتم صرفه من خلال صحفهم شامل الزيادة الأخيرة بنسبة 25 %. وأضاف رشوان حسب بيان النقابة :"في انتظار قيام كل مؤسسة بإجراءاتها الداخلية لصرف زيادة البدل للزملاء المستحقين بها".​

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