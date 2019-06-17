الصحة تطلق المرحلة الثالثة من حملة "حقك تنظمي" بـ 10 محافظات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:

أطلقت وزارة الصحة والسكان، ممثلة في قطاع السكان وتنظيم الأسرة، المرحلة الثالثة من الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة تحت شعار "حقك تنظمي" بـ 10 محافظات على مستوى الجمهورية، في الفترة من 15 وحتى 26 يونيو الجاري.

وقال بيان لوزارة الصحة، اليوم الاثنين، إن المحافظات التي سيتم إطلاق الحملة بها هي: كفر الشيخ، وبنى سويف، وسوهاج، وأسوان، والمنوفية والقاهرة، والسويس، والاسماعيلية، والأقصر، والبحر الأحمر.

وأضاف البيان أن نتائج هذه الحملات ستعمل على تحسين المؤشرات من خلال زيادة معدل الاستخدام لوسائل تنظيم الأسرة وخفض معدل الإنجاب بما ينعكس بشكل مباشر على تحقيق التنمية الشاملة وتحسين الخدمات المقدمة ورفع جودة الحياة للمواطن المصري في اطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.

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ومن جانبها، أوضحت الدكتورة سحر السنباطي، رئيس قطاع السكان وتنظيم الأسرة، أن الحملة تتضمن تنفيذ 510 ندوات خارجية بـ 210 إدارة بالقرى المستهدفة على مستوى الـ 10 محافظات، خلال فترتين الأولى؛ يتم تنفيذها في الفترة من 15 وحتى 19 يونيو، والثانية سيتم تنفيذها في الفترة من 22 وحتى يونيو العام الحالي.

وأشارت إلى أن جميع الندوات تدور حول مفهوم تنظيم الأسرة ومردوده على صحة الأم والطفل والمجتمع ومخاطر الحمل المتكرر والمتقارب والمبكر والمتأخر، وفوائد المباعدة بين الولادات، وتصحيح المفاهيم الخاطئة عن تنظيم الأسرة والرد على الشائعات.

وأضافت "السنباطي" أنه تم توحيد الرسالة الإعلامية على مستوى الجمهورية بمشاركة رجال الدين الإسلامي والمسيحي والقادة المجتمعيين، والتي تستهدف الفئات المختلفة من الجمهور مثل: لقاءات للرجال تحت شعار (كلام رجالة)، ولقاءات للسيدات ربات البيوت في سن الإنجاب تحت شعار (همسة لصحتك)، ولقاءات للسيدات "الحموات" وكبيرات السن تحت شعار (حماتي حياتي)، وللسيدات العاملات (الموظفات الحكوميات) في سن الإنجاب تحت شعار (نظمتي) ، وللشباب تحت شعار (أسرتنا مثالية)، بالإضافة إلى عروض مسرحية وأنشطة ثقافية في قصور الثقافة ومراكز الشباب.

وأكدت أن تلك الحملة تأتي ضمن أنشطة عديدة ينفذها قطاع السكان وتنظيم الأسرة ضمن مبادرة (أيامنا أحلى) والتي بدأ القطاع بتنفيذها منذ شهر ديسمبر 2018، بدعم من صندوق الامم المتحدة للسكان وبتمويل من الاتحاد الأوروبي وبالتنسيق مع مديريات التعليم والاوقاف والأزهر الشريف والكنيسة المصرية والجمعيات الأهلية والمحليات.