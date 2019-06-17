حبس عاطل لاتهامه بالاتجار في المخدرات بالجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

أمرت نيابة الطالبية والعمرانية، اليوم الاثنين، بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات عقب إلقاء القبض عليه وبحوزته 40 فرش حشيش بمنطقة الطالبية.

وجهت النيابة للمتهم تهمة الاتجار بالمخدرات، وطلبت تحريات أجهزة البحث الجنائي حول الواقعة.

كانت وردت معلومات للنقيب محمد أحمد فهمي معاون مباحث قسم الطالبية، بقيام "ممدوح. ع. م. س" شهرته محمود 33 سنة عاطل ومقيم مرسي مطروح بالإتجار في المواد المخدرة بمنطقة الطالبية، وأشارت التحريات بقيادة اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة للمباحث بعد التأكد من المعلومات أن المتهم سابق اتهامه في قضيتين ( مخدرات – سرقة مسكن ) اخرهم 2018 جنايات قسم مطروح ( مخدرات ) محكوم عليه في أربع قضايا بإجمالي 4 سنوات أحكام، و6 شهور، وأخراهم 2018 جنح قسم مطروح تبديد بالسجن 3 سنوات وكفالة 1000 جنيه ويزاول نشاطا اجراميا في مجال الاتجار بالمواد المخدرة متخذا دائرة قسم الطالبية مسرحا لمزاولة نشاطه الآثم.

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وجه اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة بإلقاء القبض على المتهم فور إخطاره بنشاطه وانتقلت قوة أمنية تراسها المقدم أحمد عصام رئيس مباحث الطالبية ونجحت في إلقاء القبض على المتهم مستقلا السيارة رقم ج د ب مصر ماركة هيونداي بشارع ترسا وبحوزته 40 فرش حشيش وزنها 5 كيلو جرام وهاتف محمول ومبلغ 96400 جنيه.

بمواجهته اعترف أمام العقيد محمد أمين مفتش مباحث قطاع غرب الجيزة، والمقدم محمد غراب وكيل فرقة الطالبية والعمرانية بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والهاتف لتسهيل ترويجها على عملائه.

تم تحرير محضر بالواقعة وأحيل للنيابة العامة التي تولت التحقيق.