"كان نفسي أكون شرطي".. تجديد حبس ضابط مرور فيصل المزيف ١٥يومًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -صابر المحلاوي:

قرر قاضي المعارضات، بمحكمة جنوب الجيزة، اليوم الاثنين، تجديد حبس شاب، 15 يومًا على ذمة التحقيقات التي تجرى معه، لاتهامه بانتحال صفة ضابط مرور، لتنظيم الحركة المرورية بمنطقة فيصل.

وجهت النيابة للمتهم تهمتي انتحال صفة وحيازة سلاح ناري بعد ضبط طبنجة صوت بحوزته، وطلبت النيابة بإشراف المستشار محمد حسن حنفي المحامي العام لنيابات العمرانية، تحريات المباحث الجنائية ومباحث المرور حول الواقعة.

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، برئاسة اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة من ضبط حاصل على بكالوريوس بتهمة انتحال صفة نقيب شرطة.

وكشفت التحريات التي أجريت برئاسة اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمرور الجيزة، أن الشاب يدعى "أ. ق." في العقد الرابع من العمر، قام بانتحال صفة ضابط شرطة برتبة نقيب، وظهر في شارع فيصل منظما للمرور.

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وأثناء عبور قوة أمنية من المرور بإشراف اللواء علاء متولي مدير الإدارة العامة لمرور الجيزة، اشتبهت في الضابط وحال مشاهدته القول الأمني حاول الهرب إلا أنهم تمكنوا من ضبطه.

وقال الشاب، أثناء استجوابه، إنه يعمل في إحدى شركات الاتصالات، قائلا "بمشي الطريق وعارف إنه غلط بس هما مبيخافوش إلا كده"، مشيرا إلى أنه تطوع لمساعدة الضباط في الشارع.

وتابع الشاب، أنه قام بفعل ذلك لأنه يعاني من حالة نفسية، وأنه كان يتمني أن يدخل كلية الشرطة قائلا "كان نفسي أبقى ضابط".

وأضاف الشاب أنه حاصل على بكالوريوس نظم معلومات، وينتمي لإحدى العائلات الثرية، مشيرا إلى أن أقاربه ضباط شرطة.