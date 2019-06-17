اكتمال عطاء عدد من مستشاري مجلس الدولة.. و7 مرشحين لخلافة "أبوالعزم" في الرئاسة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

صرح مصدر قضائي، أن العام القضائي بمجلس الدولة من المقرر له أن ينتهي أواخر الشهر الجاري، على أن يبدأ العام الجديد في 1 أكتوبر القادم عقب الانتهاء من كامل الترقيات المتوقعة لمستشاري مجلس الدولة.

أضاف المصدر في تصريحات خاصة لمصراوي، اليوم الاثنين، أنه ستطرأ بعض التغييرات داخل مجلس الدولة، فيما يتعلق بأعضاء المجلس الخاص -أعلى سلطة إدارية، حيث يتكون المجلس من أقدم 7 أعضاء، موضحًا أنه سيتم عقد جمعية عمومية للكشف عن تفاصيل التشكيل الجديد للمجلس الخاص في ظل اكتمال عطاء عدد من المستشارين.

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أشار إلى وجود 4 مستشارين سيحالون إلى المعاش عقب اكتمال عطائهم، على أن يتم إعلان 4 آخرين يحلون مكانهم وذلك من خلال الجمعية العمومية التي ستعلن ذلك، موضحًا أن المستشارين المتقاعدين هم "المستشار بخيت إسماعيل النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، ورئيس الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، والمستشار ممدوح صديق رئيس هيئة المفوضين، والمستشار ربيع الشبراوي رئيس التفتيش الفني، كما سيكتمل عطاء المستشار أحمد أبو العزم رئيس مجلس الدولة في سبتمبر القادم".

لفت إلى أنه بمجرد اكتمال عطاء المستشار أحمد أبو العزم سيتولى رئاسة المجلس أحد أعضاء المجلس الخاص بتشكيله الجديد، في ظل سلطة رئيس الجمهورية اختيار الرئيس الجديد من بين الأعضاء السبعة بحسب التعديلات الدستورية الجديدة.

ومن المتوقع أن يضم التشكيل الجديد للمجلس الخاص كل من "المستشار يسري الشيخ الرئيس الحالي لمحكمة القضاء الإداري، والمستشار حسن كمال شلال الرئيس الحالي لقسم التشريع، والمستشار يحيى خضري نوبي الرئيس الحالي للمحاكم الإدارية والتأديبية، على أن يتم تصعيد المستشار محمد حسام الدين رئيس الدائرة الثانية للإدارية العليا، والمستشار أسامة محمود عبد العزيز محرم، والمستشار أنور أحمد إبراهيم، والمستشار أحمد عبد التواب نواب رئيس مجلس الدولة"، والذين سيتم اختيار رئيس المجلس من بينهم عقب ترشيحهم لرئيس الجمهورية.