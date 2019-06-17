الجنايات تقضي بالسجن المشدد 5 سنوات لعصابة "البروفيسور"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود السعيد:

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالعباسية الدائرة 3 معاقبة محاكمة عصابة البروفيسور، المتهمين بسرقة 150 مليون جنيه بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات.

صدر الحكم برئاسة المستشار مجدي عبدالباري، وعضوية محمد عبدالحكيم، رضوان ومحمد الأمير أبو كريشة، وأمانة سر حسن عبدالعزيز، ومحمد علاء

تفاصيل هروب عصابة "البروفيسور" المتهمين بسرقة 150 مليون جنيه، فكوا الكلابشات بـ"إبرة" داخل سيارة الترحيلات وسيارة كانت بانتظارهم أمام قسم شرطة مدينة نصر، المتهمون عصابة دولية صادر ضدهم أحكام 60 سنة سجن

كشف مصدر أمني، عن تفاصيل عملية هروب 3 من أفراد العصابة الدولية "البروفيسور" من قسم مدينة نصر، والمتهمين بسرقة 150 مليون جنيه.

وقال المصدر، إن المتهمين وعددهم 6 أفراد تم ترحيلهم صباح اليوم من قسم أول مدينة نصر إلى محكمة مدينة نصر بالحي السابع، للتوقيع على أمر إحالتهم للجنايات بتهمة سرقة شقق وفيلات وحيازة سلاح بدون ترخيص.

وكشفت التحريات، أنه عقب توقيع المتهمين أمر الإحالة في المحكمة استقلوا سيارة الترحيلات، حيث تمكنوا من فك الكلابشات باستخدام "إبرة" في السيارة، حيث إن المتهمين عصابة دولية محترفة في السرقة والهرب.

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وأشارت التحريات، إلى أن المتهم الرئيسي أعطى للمتهمين "ساعة الصفر" وهي لحظة نزولهم من سيارة الترحيلات ودخولهم إلى قسم أول مدينة نصر وعقب وصول المتهمين إلى قسم الشرطة ونزولهم من سيارة الترحيلات ودخولهم إلى ديوان القسم، فروا هاربين بعد إعطاء إشارة الهرب من المتهم الرئيسي ولم ينجح أفراد الشرطة إيقافهم حيث كانت سيارة في انتظارهم أمام القسم استقلوها وفروا هاربين رغم إطلاق النار عليهم من قبل ضباط القسم.

يذكر أن إجمالي الأحكام القضائية الصادرة ضدهم بلغت 60 سنة في اتهامهم بسرقة مشغولات ذهبية وأموال من مناطق الشيخ زايد ومدينة نصر والقاهرة الجديدة والنزهة والعبور.

المتهمون 6 أردنيين كونوا تشكيل عصابي دولي لسرقة الشقق والفيلات وبلغت قيمة مسروقاتهم من الشقق والفيلات 150 مليون جنيه، وهم محترفو سرقة، ومسجلين خطر في بلادهم "الأردن"، وأنهم دخلوا البلاد في شهر يوليو الماضي، واستعانوا بالمتهم المصري "سامي"، للتعرف على المناطق التي يسكن بها الأثرياء.

كما اعترف المتهمون، أن آخر فيلا قاموا بسرقتها قبل القبض عليهم كانت بمنطقة التجمع الخامس، ليلة رأس السنة بعدما تأكدوا خلوها من قاطنيها.

واعترف أفراد التشكيل العصابي بأنهم كانوا يختارون المناطق الراقية واقتصر نشاطهم على سرقة الفيلات فقط لعلمهم بأن قاطنيها من الأثرياء، وأشاروا إلى أنهم كان يراقبون الهدف "الفيلا" أكثر من يوم لمعرفة مواعيد دخول وخروج سكانها، ويتسلقون السور ويستخدمون أدوات حديثة جلبوها من الخارج لفتح الابواب المصفحة والخزن.

كانت تعددت البلاغات أمام رجال المباحث عن حوادث سرقة لفيلا بنفس الأسلوب، وبتكثيف التحريات تمكن فريق البحث من ضبط 5 متهمين أردنيين، تبين أنهم وراء تلك الوقائع، وبمناقشتهم اعترفوا أمام النقيب كريم عز العرب، والنقيب محمد الشريف معاوني المباحث، بسرقة 35 فيلا بمناطق مدينة نصر والتجمع الخامس والنزهة، وسرقة 21 كيلو ذهب وألماظ و25 سيارة، حيث قدرت المسروقات بأكثر من 100 مليون جنيه.

وتبين من التحريات والتحقيقات، أن المتهمين "محمود. ط" و"حمزة. ط" و"سامي. ى" و"علاء. ج" و"كمال. ش" عصابة دولية تخصص نشاطها في سرقة الشقق وصلوا إلى البلاد وجلبوا معهم أدوات حديثة تساعدهم على فتح الشقق والفيلات.