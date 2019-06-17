الجنايات تقضي بعدم جواز نظر اتهام وزير الزراعة الأسبق بالكسب غير المشروع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الاثنين، بعدم جواز نظر محاكمة وزير الزراعة الأسبق صلاح الدين هلال لاتهامه بالكسب غير المشروع، لسبق الفصل في القضية الأصلية، والتي تحمل رقم ١٥٩٧٧ لسنه 2015 جنايات قصر النيل لوحده الفعل والمتهم فيها بالرشوة.

صدر الحكم برئاسة المستشار مجدي عبد الباري، وعضوية المستشارين محمد عبد الحكيم رضوان، ومحمد الأمير أبو كريشة.

وكان جهاز الكسب غير المشروع انتهى في تحقيقاته مع وزير الزراعة الأسبق إلى أنه لا وجه لإقامة الدعوى إلا أن النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق قد رأى أن جريمة الكسب ثابتة في حق المتهم، لذلك فتم الطعن على هذا القرار أمام محكمة جنايات القاهرة، التي وافقت على قرار النائب العام، وتم إحالة القضية إلى محكمة استئناف القاهرة التي حددت جلسة المحاكمة.

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ويواجه صلاح الدين هلال وزير الزراعة الأسبق اتهامات بأنه خلال الفترة من مايو 2015 حتى أغسطس 2015 بصفته من الخاضعين للقانون رقم 62 لسنه 1975 في شأن الكسب غير المشروع وزيرا للزراعة واستصلاح الأراضي حصل لنفسه ولغيره على كسب غير مشروع بأن قبل عضوية عاملة له ولأسرته بالنادي الأهلي للرياضة، كما قبل ملابسا له ولنجله وإفطارا له ولعشرين فردًا من أسرته بأحد الفنادق وتليفونين محمولين، كما هو موضح بالتحقيقات بلغت قيمتها 403 آلاف و542 جنيهًا.

وكانت محكمة النقض أصدرت حكما نهائيا وباتا، بتأييد عقوبة السجن لمدة 10 سنوات والغرامة المالية بحق صلاح الدين هلال وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الأسبق، ومحى الدين محمد السعيد مساعد وزير الزراعة الأسبق، لإدانتهما بطلب وأخذ رشاوي، وهي القضية المعروفة إعلاميا بـ "رشوة وزارة الزراعة".

وجاء الحكم الصادر من محكمة النقض، في ضوء رفضها للطعون المقدمة من الوزير الأسبق ومساعده، على الحكم الجنائي الصادر بإدانتهما، ليصبح الحكم نهائيا وباتا غير قابل للطعن عليه مجددا.

كانت محكمة جنايات القاهرة قضت بمعاقبة الوزير الأسبق ومساعده بالسجن لمدة 10 سنوات، وعزلهما من منصبيهما، وتغريم الأول مليون جنيه وتغريم الثاني نصف مليون جنيه، وإلزامهما برد العطايا موضوع الاتهام، وذلك لإدانتهما بطلب وأخذ رشاوي نظير تقنين وضع يد شركة مملوكة لأحد رجال الأعمال، على مساحة 2500 فدان بنطاق مدينة وادي النطرون بمحافظة البحيرة، وإعفاء متهمين اثنين آخرين في القضية (مقدم الرشوة والوسيط في تقديمها) من العقوبة.