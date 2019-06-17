سقوط مزور الشهادات الجامعية والتقارير الطبية بالإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت مباحث الأموال العامة، في ضبط شخص بالإسكندرية، لارتكابه وقائع تزوير أختام ومحررات رسمية، منسوبة للعديد من الجهات والمؤسسات الحكومية، بقصد ترويجها على راغبي الحصول عليها نظير مبالغ مالية.

كانت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بغرب الدلتا، أفادت بقيام أحد الأشخاص حاصل على دبلوم صناعي مقيم بدائرة قسم شرطة أول المنتزة بالإسكندرية، بممارسة نشاط إجرامي تخصص في تزوير وتقليد المحررات والأختام الرسمية المنسوب، صدورها للعديد من الجهات والمصالح الحكومية، والترويج لها وبيعها لراغبيها مقابل مبالغ مالية، متخذاً من مسكنه بدائرة قسم شرطة أول المنتزه مركزاً لمزاولة نشاطه الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع مديرية أمن الإسكندرية، تم ضبط المتهم أثناء تواجده بمحل إقامته وعثر بداخله على، مجموعة من المستندات والمحررات الرسمية المنسوبة للعديد من الجهات والمؤسسات الحكومية، مجموعة من شهادات الاستثمار وكشوف حسابات بنكية منسوب صدورها لبعض البنوك تحمل أختام مزورة، مجموعة من الأوراق خالية البيانات تحمل أختام مزورة لشعار الجمهورية منسوبة لمحافظة الإسكندرية - مجموعة من المؤهلات والشهادات والإفادات "قيد وفصل" خالية البيانات خاصة بالمؤسسات التعليمية - مجموعة من التقارير الطبية ومستخرجات رسمية منسوب صدورها لبعض المستشفيات - مجموعة من التوكيلات منسوب صدورها لمكاتب الشهر العقاري المختلفة– كمية كبيرة من "تراخيص قيادة وتسيير "خام" خالية البيانات - بطاقات رقم قومي- كارنيهات منسوبة للعديد من الجهات النقابية.. وجميعها ممهورة بأختام شعار الجمهورية "المزورة".

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كما تم ضبط (مجموعة من الأوراق لتزوير العلامات المائية – 45 ختم يحمل بصمة شعار الجمهورية لجهات حكومية مختلفة والمستخدم في عمليات التزوير).

وبمواجهة المتهم اعترف بارتكاب أعمال التزوير مستخدماً الأكلاشيهات والأدوات المضبوطة بحوزته بقصد بيعها لراغبي التعامل فيها مقابل مبالغ مالية، مستغلاً مسكنه الخاص مركزاً لمزاولة نشاطه الإجرامي في مقابله عملائه من راغبي الحصول على مثل تلك المستندات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.