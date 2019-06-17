بهدف السرقة.. نقاش وشقيقه يذبحان طفل في الإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

كشفت الأجهزة الأمنية، اليوم الاثنين، لغز مقتل سائق توك توك، بدائرة قسم شرطة مينا البصل بالإسكندرية، وتبين أن نقاش وشقيقه استدرجاه بدعوى توصيلهما إلى إحدى المناطق بقصد السرقة، إلا أنه قاومهما فقاما بالتعدي عليه بالسكين محدثين إصابته التي أودت بحياته.

تلقى قسم شرطة مينا البصل بلاغًا بالعثور على جثة (سائق توك توك،17 سنة، مقيم بمنطقة نجع العرب بدائرة القسم) بجوار شريط السكة الحديد بمنطقة نجع اسو بدائرة القسم، وبها جرحين ذبحين بالرقبة وعدة طعنات متفرقة بالجسم والعثور بطيات ملابسه على مبلغ مالي وبالقرب من الجثة على (التوك توك قيادته "ملك ربة منزل" بداخله آثار دماء -سلاح أبيض "سكين كبير الحجم" مُدمم).

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من خلال جمع المعلومات وتكثيف التحريات أكدت جهود فريق البحث المشكل من إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الإسكندرية وقطاع الأمن العام تحديد مرتكبي الواقعة وهما كلاً من (نقاش، 35 سنة، سبق اتهامه في قضيتي "سلاح أبيض، ضرب" – شقيقه عاطل، 35 سنة، ومُقيمان بدائرة قسم شرطة محرم بك).

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما ، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الحادث بقصد السرقة، وقرر المتهم الأول بسابقة عقدهما العزم على سرقة إحدى مركبات التوك توك عشوائياً كرهاً عن قائدها، وأعدا لذلك سلاح أبيض "سكين"، وبتاريخ الحادث استقلا التوك توك قيادة المجني عليه بزعم توصيلهما إلى منطقة المتراس بدائرة القسم ولدى وصولهم إلى مكان الواقعة حاولا الاستيلاء على التوك توك عقب تهديدهما المجني عليه بالسكين، إلا أنه قاومهما وتعدى عليهما بالضرب بزجاجة فارغة محدثاً إصابات بهما فقاما بالتعدي عليه بالسكين محدثين إصابته التي أودت بحياته ولم يتمكنا من سرقة التوك توك ثم قاما بالتخلص من السكين "السابق ضبطه" بإلقائه بمكان العثور واستوليا على الهاتف المحمول الخاص بالمجني عليه، وتم بإرشادهما ضبط الهاتف المستولى عليه لدى عميلهما "حسن النية"، كما تم بإرشاد المتهم الثاني ضبط الملابس التي كان يرتديها وقت ارتكاب الحادث وعليها آثار دماء .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.