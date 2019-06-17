مصر | "خان الأمانة".. حبس عامل قهوة لسرقته مسكن صاحب عمله بحلوان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "خان الأمانة".. حبس عامل قهوة لسرقته مسكن صاحب عمله بحلوان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدرت نيابة حلوان قرارا، بحبس عامل 4 أيام على ذمة التحقيقات لسرقته 2000 جنيه وإكسسورات حريمي وعطور من داخل شقة سكنية

وأدلى المتهم بأعترافات تفصيلية أمام النيابة انه يعمل عامل فى مقهى وأنه كان على علم بصاحب المقهى بالأحتفاظ بأمواله فى مسكنه، ويوم الواقعة أختمرت فى ذهنه فكرة شيطانية وقاما بمغافلت صاحب المقهى وسرق المفاتيح الشقة وأخذ معه شنطة " كيس أسود بلاستيك" وسلاح أبيض " مطواه"، وأضاف المتهم أنه كان على علم بمواعيد صاحب المقهى وذهب الى الشقة وقاما بنزع الخزينة الحديديه بأستخدام السلاح الأبيض وقاما بأخذها فى " الكيس الأسود البلاستيك " ولاذ بالفرار.

وكما طالبت سرعة الأجهزة الأمنية بسرعة التحرى حول الواقعة.

وتعود التفاصيل عندما تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة حلوان من ضبط عامل 37 سنة حال تواجده بمنطقة كورنيش النيل بدائرة القسم، وبحوزته كيس بلاستيك أسود اللون بداخله خزينة صغيرة الحجم بداخلها مبلغ مالى 2000جنيه ومجموعة من الإكسسوارات الحريمى والعطور، تم ضبط المتهم وبمواجهته أعترف بالمضبوطات.

وتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.

