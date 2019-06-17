مصر | من "الخطف" لـ "انتحال الصفة".. كواليس القبض على عاطل بحيازته أسلحة وذخائر بالعمرانية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر من "الخطف" لـ "انتحال الصفة".. كواليس القبض على عاطل بحيازته أسلحة وذخائر بالعمرانية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تحقيقات رجال مباحث الجيزة، عن تفاصيل القبض على عاطل، سبق اتهامه في 5 قضايا، وبحيازته أسلحة نارية وذخيرة، وتبين أن المضبوطات المعثور عليها بحوزته غير مرخصة، وأقر خلال التحقيقات بحيازته لها بقصد الاتجار.

وكانت نجحت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة، في القبض على عاطل، وبحوزته 2 بندقية آلية و13 خزينة و200 طلقة نارية، وأخطر اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وتلقى اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطار من العميد محمد نبيل مأمور قسم شرطة العمرانية، بورود معلومات للرائد مصطفي عبد الله رئيس مباحث قسم شرطة العمرانية، مفادها قيام عاطل، 24 سنة، مقيم بدائرة القسم، سبق اتهامه في 5 قضايا "ضرب، تعاطي مخدرات، خطف واحتجاز، انتحال صفة") بالإتجار فى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة متخذًا من دائرة قسم شرطة العمرانية مكانًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، والتأكد من صحة المعلومات الواردة، تم استهدافه بمأمورية برئاسة المقدم محمد غراب وكيل فرقة غرب الجيزة، والنقيب عصام الشناوي معاون مباحث قسم العمرانية، أسفرت عن ضبطه حال استقلاله سيارة ملاكي بمنطقة أبو زارع دائرة القسم وبحوزته 2 بندقية آلية وعدد 13 خزينة وعدد 200 طلقة نارية من ذات العيار.



وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، وتم التحفظ على المضبوطات، وحرر المحضر اللازم بالواقعة، بإخطار مدير أمن الجيزة، والعرض على النيابة العامة التي تولت التحقيقات.