مصر | "شرح جسمه".. النيابة تتسلم تحريات المباحث حول مقتل سائق على يد قريبه بالمطرية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "شرح جسمه".. النيابة تتسلم تحريات المباحث حول مقتل سائق على يد قريبه بالمطرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
تسلمت نيابة المطرية، تحريات المباحث بواقعة قتل سائق على يد عاطل في مشاجرة عائلية بسبب خلافات عائلية بسلاح أبيض.
وترجع الواقعة بتلقي قسم شرطة المطرية بلاغا من إحدى المستشفيات باستقبالها سائق مصاب بجروح متفرقة بالجسم، وتوفى متأثرًا بإصابته.
وأثبتت التحريات، صحة الواقعة بقيام المتهم بقتل المجني عليه، وأن يوم الواقعة حدثت مشادة كلامية بينهما بسبب خلافات عائلية تطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها الأخير على المجني عليه بسلاح أبيض (مطواة) محدثًا إصابته التي أودت بحياته فى الحال.
وترجع الواقعة بتلقي قسم شرطة المطرية بلاغا من إحدى المستشفيات باستقبالها سائق مصاب بجروح متفرقة بالجسم، وتوفى متأثرًا بإصابته.
وتم تشكيل فريق بحث جنائى أسفرت جهوده عن تحديد مرتكب الواقعة أحد أقرباء القتيل
وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم وضبطه وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.