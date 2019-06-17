مصر | "شرح جسمه".. النيابة تتسلم تحريات المباحث حول مقتل سائق على يد قريبه بالمطرية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "شرح جسمه".. النيابة تتسلم تحريات المباحث حول مقتل سائق على يد قريبه بالمطرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تسلمت نيابة المطرية، تحريات المباحث بواقعة قتل سائق على يد عاطل في مشاجرة عائلية بسبب خلافات عائلية بسلاح أبيض.

وأثبتت التحريات، صحة الواقعة بقيام المتهم بقتل المجني عليه، وأن يوم الواقعة حدثت مشادة كلامية بينهما بسبب خلافات عائلية تطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها الأخير على المجني عليه بسلاح أبيض (مطواة) محدثًا إصابته التي أودت بحياته فى الحال.