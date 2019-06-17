مصر | بعد 7 سرقات بـ"4 مناطق".. كواليس سقوط عصابة أبو النمرس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد 7 سرقات بـ"4 مناطق".. كواليس سقوط عصابة أبو النمرس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تحقيقات رجال مباحث الجيزة، عن تفاصيل سقوط عصابة سرقة التكاتك والدراجات النارية، والهواتف المحمولة بمركز أبو النمرس، بعد ارتكابهم 7 سرقات بـ4 مناطق.

وكان نجح رجال مباحث الجيزة، في إسقاط تشكيل عصابي، تخصص فى إرتكاب جرائم سرقات مركبات التوك توك والدراجات النارية وخطف الهواتف المحمولة، بمركز أبو النمرس وأخطر اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وتلقى اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطار من العميد علاء فتحي رئيس قطاع جنوب الجيزة، بورور معلومات للرائد هاني عماد رئيس مباحث مركز شرطة أبو النمرس، مفادها قيام 3 أشخاص وسائق لأحدهم معلومات جنائية مسجلة،مقيمين بدائرة المركز، بتكوين تشكيل عصابي فيما بينهم تخصص في إرتكاب جرائم سرقات الدراجات النارية وخطف الهواتف المحمولة.

وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة والتأكد من صحة المعلومات الواردة، تم إعداد مأمورية برئاسة العقيد أحمد نجم مفتش مباحث جنوب الجيزة، والمقدم حسام بكير وكيل فرقة جنوب الجيزة، والرائد هاني عماد رئيس مباحث المركز، والنقيب مصطفي عثمان معاون مباحث المركز، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، وأمكن ضبطهم، وبمواجهتهم إعترفوا بنشاطهم الإجرامى، وقيامهم بإرتكاب 7 جرائم بدائرة المركز ومركز شرطة البدرشين وأقسام العمرانية والجيزة والطالبية، وأرشدوا عن المسروقات، 4 مركبات توك توك، دراجة نارية، 2 هاتف محمول، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم بإخطار مدير أمن الجيزة، والعرض على النيابة العامة التي تولت التحقيقات.