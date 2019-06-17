مصر | لعدم وجود شبهة جنائية.. حفظ التحقيقات في وفاة شاب داخل مغسلة بالبساتين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لعدم وجود شبهة جنائية.. حفظ التحقيقات في وفاة شاب داخل مغسلة بالبساتين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت نيابة البساتين حفظ التحقيقات في واقعة وفاة شاب داخل مغسلة بمنطقة البساتين ، بسبب عدم وجود شبة جنائية حول الحادث.

بدأت التفاصيل عندما تلقى قسم شرطة البساتين بلاغا من غرفة عمليات النجدة يفيد باندلاع حريق بدائرة القسم ووجود حالة وفاة، وانتقل الرائد أحمد مختار معاون مباحث قسم شرطة البساتين والقوة المرافقة ورجال الحماية المدنية إلى مكان الحادث.

وبالفحص تبين أن الحريق نشب داخل ورشة استورجى بدائرة القسم، وتمت السيطرة على النيران وإخماده، ونتج عن الحادث وفاة صاحب الورشة إثر إصابته بحروق بأماكن متفرقة بالجسم، وتم نقل الجثة إلى المستشفى. ويكثف رجال مباحث قسم شرطة البساتين جهود البحث للوقوف على ملابسات الحادث وظروفه وأسبابه.

تحرر المحضر بالواقعة، وباشرت نيابة البساتين الجزئية التحقيقات التى انتقلت لمعاينة الحادث وأمرت بتشريح جثة صاحب الورشة، وصرحت بدفن جثمانه.