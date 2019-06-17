مصر | "كان بينظم المرور".. تجديد حبس "الضابط المزيف" في فيصل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "كان بينظم المرور".. تجديد حبس "الضابط المزيف" في فيصل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

جدد قاضي المعارضات بالجيزة، حبس "نقيب المرور المزيف" بمنطقة فيصل عقب القبض عليه وهو يقوم بتنظيم حركة المرور في شوارع الجيزة 15 يوما علي ذمة التحقيقات.

وأدلى المتهم في اعترافاته، بأنه فعل ذلك من أجل رغبته في أن يكون ضابط شرطة، وتابع أنه قام بحمل طبنجة وقام بالوقوف في منطقة فيصل ونظم حركة المرور وانتحل صفة ضابط بالمرور، لافتا إلى أنه من أسرة كبيرة ولديه مرض حب الشرطة والرغبة في أن يكون ضابط.

وأضاف المتهم، بأنه استمر في انتحال صفة الضابط حتى تلاحظ من قوة أمنية، فبادر بالإسراع وترك مكانة محاولا الهروب إلا أن تم القبض عليه.

البداية تعود أثناء مرور قوة من الإدارة العامة للمرور بالجيزة، وشاهدت شخصا يرتدي زي شرطة، وينظم حركة السيارات، وعندما استشعر تواجد القوات حاول الهروب، وتمكنت القوة من مطاردته والقبض عليه، وبتفتيشه عُثر بحوزته على سلاح ناري، طبنجة 9 مم، وتم التحفظ عليه، وجار تحرير المحضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة.