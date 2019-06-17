مصر | المشدد 5 سنوات لـ6 متهمين بـ"العصابة الأردنية"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المشدد 5 سنوات لـ6 متهمين بـ"العصابة الأردنية" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بالعباسية، بمعاقبة 6 متهمين بالسجن المشدد 5 سنوات في اتهامهم بتكوين تشكيل عصابي لسرقة المواطنين وحيازة أسلحة نارية بقصد الإتجار بها والمعروفة إعلاميا بـ"العصابة الأردنية".

وصدر الحكم برئاسة المستشار مجدي عبدالباري وعضوية المستشارين محمد عبدالحكيم رضوان ومحمد الأمير أبو كريشة وأمانة سر حسن عبدالعزيز ومحمد علاء.

وكشف قرار الإحالة الصادر من نيابة مدينه نصر، عن قيام المتهمين "محمود .ط " 35 سنه تاجر و "علاء.ج" 31 سنه عامل و "كمال.ش" 32 سنه عاطل و"سامي .ي" 25 سنه صاحب مطعم و"حمزة . ط" 30 سنه، و "رمضان .ش" 30 سنه بحيازة أسلحة نارية و20 طلقة بدون ترخيص، بقصد الإتجار بها.

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وتبين من تقرير الادارة العامة لتحقيق الادلة الجنائية ان المضبوطات عبارة عن ثلاث محدث صوت علي شكل مسدس تم ازالة الحائل من المسورة فأصبحت اسلحة نارية غير مششخنه والاسلحة سليمة وكاملة وصالحة للاستخدام، واقر المتهمين بان الاسلحة النارية من متحصلات جرائم السرقة.

وكانت أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن القاهرة، رصدت تعدد بلاغات سرقات المساكن بدوائر أقسام شرطة "التجمع الأول، التجمع الخامس، النزهة، وأول مدينة نصر بأسلوبي التسلق وكسر الباب.

وبتشكيل فريق بحث جنائي لفحص وتحليل تلك الجرائم وأسلوب ارتكابها ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة، أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب تلك الوقائع تشكيلًا عصابيًا مكونا من 6 أشخاص.