مصر | دفن جثة شاب لقي مصرعه في حادث سيارة بطريق الأوستراد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر دفن جثة شاب لقي مصرعه في حادث سيارة بطريق الأوستراد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرحت نيابة المعادى بدفن شاب لقي مصرعه بعدما صدمته سيارة خلال عبوره طريق الأوتوستراد وذلك عقب إرسال بيان الصفة التشريحية بالواقعة.

وكما كشفت تحقيقات النيابة بتلقي غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور القاهرة، بلاغا من الخدمات المعينة بطريق، الأوتوستراد، بوقوع حادث سير، ومصرع شخص، ما أدى إلى توقف حركة المرور.

وبالانتقال والفحص، تبين أنه خلال عبور شخص الطريق، صدمته سيارة مسرعة، فيما تم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى العام.