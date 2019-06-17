مصر | نشرة مرور "الخليج 365": تكدسات أعلى الطريق الدائري ومحور صلاح سالم وشارعي فيصل والهرم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نشرة مرور "الخليج 365": تكدسات أعلى الطريق الدائري ومحور صلاح سالم وشارعي فيصل والهرم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتظمت الحركة المرورية بشوارع وميادين ومحاور محافظتي القاهرة والجيزة، صباح اليوم الإثنين، لكن ظهرت كثافات مرورية ببعض المناطق والمحاور، وقت الذروة، وسط إنتشار الخدمات الأمنية والمرورية لتنظيم الحركة المرورية مرة أخري.

محور الأوستراد

ظهرت كثافات مرورية عالية بطريق مدينة نصر إلى كوبري 6 اكتوبر، فيما تبين تباطأت حركة السيارات في الطرق القادمة من كوبري 6 اكتوبر إلى القلعة، ومن القلعة وصولا إلى الطريق الدائري، وكثافات مرورية من كوبري 6 اكتوبر مدينة نصر، ومن مدينة نصر إلى طريق المطار والعكس، وتبين وجود سيولة مرورية أعلى الطريق الدائري المتجه إلى حلوان، وتكدسات مرورية في الإتجاه المعاكس.

شارع البحر الأعظم

تكدست الحركة المرورية أعلى الطريق الدائري، وصولا إلى كوبري عباس والعكس من كوبري عباس إلى الطريق الدائري، وتبين انتظام حركة السيارات بشارع النيل المتجة من كوبري عباس إلى ميدان الجلاء.

الطريق الدائري

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ظهرت بعض الكثافات المروية أعلى الطريق الدائري، من محور الأوستراد إلى طريق السخنة، ومن طريق السخنة، إلى التجمع، كما ظهرت كثافات مرورية من طريق الأوستراد إلى كورنيش النيل، ومن وصلة المريوطية وصولا إلى الطريق الصحراوي، وتبين إنتظام حركة السيارات في الإتجاه القادم من طريق الواحات إلى الطريق الصحراوي، والإتجاه المعاكس، ومن الطريق الصحراوي إلى وصلة المريوطية، وصولا إلى المنييب، كما تبين وجود سيولة مرورية من طريق المنصورية إلى المريوطية، ومن التجمع إلى طريق السويس، ومن طريق السويس إلى نفق السلام، وصولا إلى الطريق الزراعي، ومن الطريق الزراعي حتي المحور.

شارعي الهرم وفيصل

شهد شارع الهرم تكدسات مروية في الإتجاهين، حيث ظهرت كثافات مرورية من شارع الهرم إلى ميدان الجيزة، والعكس من ميدان الجيزة إلى شارع الهرم، وتبين وجود كثافات مرورية بشارع فيصل في الإتجاه القادم من ميدان الرماية إلى ميدان الجيزة، والإتجاه المعاكس من ميدان الجيزة إلى ميدان الرماية.

محور صلاح سالم

تكدست الحركة المرورية بمحور صلاح سالم في الإتجاه القادم من كوبري 6 اكتوبر إلى نفق العروبة، ومن نفق العروبة وصولا إلى طريق المطار، وظهرت كثافات مرورية في الإتجاه المعاكس من طريق المطار إلى نفق العروبة، ومن نفق العروبة إلى كوبري 6 اكتوبر، فضلا عن وجود كثافات مرورية عالية من ميدان رمسيس إلى محور الأوستراد، والعكس من محور الأوستراد إلى ميدان رمسيس.