مصر | بتعاملات "17 مليون جنيه".. سقوط صاحب مكتبة لاتجاره بالعملة في شرم الشيخ

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بتعاملات "17 مليون جنيه".. سقوط صاحب مكتبة لاتجاره بالعملة في شرم الشيخ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت مباحث الأموال العامة من ضبط صاحب مكتبة بشرم الشيخ لقيامه بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى بالإشتراك مع شخصين آخرين

وأكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بمنطقة القناة وسيناء، قيام صاحب مكتبة بشرم الشيخ - مواليد 1979، بالإشتراك مع شخصين آخرين، مقيمين بشرم الشيخ بجنوب سيناء، بالاتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء من خلال قيام الأول بشراء العملات الأجنبية من المترددين عليه بالمحل أو من عملائه، وإيداعها فى حساب الثانى والثالث ليقوما بسحبها وإيداع ما يعادل قيمتها بالجنية المصرى بحساب الأول بأحد البنوك بشرم الشيخ بأسعار السوق السوداء، مما يعد عملًا من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون.

وباستدعاء الأول وبمواجهته إعترف بإرتكابه للواقعة بالإشتراك مع الثانى والثالث "جارى ضبطهما "، وتبين أن حجم تعاملاتهم خلال الفترة من عام 2016 حتى عــام 2018 طبقًا للفحص المستندى بلغت 500 ألف دولار أمريكى و9 مليون جنيه مصرى.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

