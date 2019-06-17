مصر | بـ"الواتس آب".. ضبط 5 طلاب سربوا امتحانات الأحياء والفلسفة والمنطق والديناميكا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بـ"الواتس آب".. ضبط 5 طلاب سربوا امتحانات الأحياء والفلسفة والمنطق والديناميكا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أقدم 5 طلاب بالصف الثالث الثانوي، على نشر صفحات من كراسات الأسئلة والأجوبة الخاصة بامتحانات مواد ( الأحياء - الفلسفة والمنطق - الرياضيات التطبيقية ) عبر تطبيق المحادثات النصية الخاص بالهواتف المحمولة ( واتس آب ) عقب بدء الامتحانات وتم ضبطهم من داخل اللجان.

ورصدت المتابعة اضطلاع عدد من طلاب مدارس (زید بن حارثة الابتدائية المشتركة بديروط بأسيوط - الجهاد الابتدائية المشتركة بالبداري بأسيوط - الشهيد عبد الرؤف فوزى الصيرفي الإبتدائية بإيتاي البارود بالبحيرة - السيدة خديجة الثانوية بنين بالمرج بالقاهرة - عبد الله بن رواحة الإعدادية بنات بالوراق بالجيزة)، بنشر عدة صفحات من كراسات الأسئلة والأجوبة الخاصة بامتحانات مواد ( الأحياء - الفلسفة والمنطق - الرياضيات التطبيقية ) عبر تطبيق المحادثات النصية الخاص بالهواتف المحمولة ( واتس آب ) عقب بدء الامتحانات.

وتم التعامل فنيا فور تداول تلك الصفحات وتحديد القائمين على نشرها وضبطهم ( عدد 5 طلاب ) داخل مقار لجان الامتحانات وبحوزتهم هواتفهم المحمولة المستخدمة في بث الأجوبة والامتحانات.

وتم اتخاذ الإجراءات الإدارية تجاه الطلاب المذكورين ومشرفي اللجنة بتلك المدرس لتقاعسهم عن تنفيذ التعليمات الخاصة بمنع دخول الطلاب المقار لجان الإمتحانات بهواتفهم المحمولة.