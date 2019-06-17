مصر | "جثة على شريط القطار".. شقيقان يذبحان سائق توكتوك ويمزقان جسده بالإسكندرية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "جثة على شريط القطار".. شقيقان يذبحان سائق توكتوك ويمزقان جسده بالإسكندرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجحت الأجهزة الأمنية في كشف غموض واقعة مقتل سائق توك توك بدائرة قسم شرطة مينا البصل بالإسكندرية وضبط مرتكبي الواقعة بقصد السرقة.

وتبلغ لقسم شرطة مينا البصل بالعثور على جثة سائق توك توك 17 سنة مقيم بمنطقة نجع العرب بدائرة القسم، بجوار شريط السكة الحديد بمنطقة نجع إسو بدائرة القسم، وبها جرحين ذبحيين بالرقبة وعدة طعنات متفرقة بالجسم والعثور بطيات ملابسه على مبلغ مالي وبالقرب من الجثة على التوك توك قيادته "ملك ربة منزل" بداخله آثار دماء، سلاح أبيض "سكين كبير الحجم" مُدمم

ومن خلال جمع المعلومات وتكثيف التحريات أكدت جهود فريق البحث المشكل من إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الإسكندرية وقطاع الأمن العام تحديد مرتكبي الواقعة وهما كلً من: نقاش 35 سنة، سبق اتهامه في قضيتي "سلاح أبيض، ضرب" – شقيقه عاطل 35 سنة، ومُقيمان بدائرة قسم شرطة محرم بك.

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وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الحادث بقصد السرقة، وقرر المتهم الأول بسابقة عقدهما العزم على سرقة إحدى مركبات التوك توك عشوائيًا كرهًا عن قائدها، وأعدا لذلك سلاح أبيض "سكين"، وبتاريخ الحادث استقلا التوك توك قيادة المجني عليه بزعم توصيلهما إلى منطقة المتراس بدائرة القسم.

ولدى وصولهم إلى مكان الواقعة حاولا الاستيلاء على التوك توك عقب تهديدهما المجني عليه بالسكين، إلا أنه قاومهما وتعدى عليهما بالضرب بزجاجة فارغة محدثًا إصابات بهما فقاما بالتعدي عليه بالسكين محدثين إصابته التي أودت بحياته ولم يتمكنا من سرقة التوك توك ثم قاما بالتخلص من السكين "السابق ضبطه" بإلقائه بمكان العثور واستوليا على الهاتف المحمول الخاص بالمجني عليه، وتم بإرشادهما ضبط الهاتف المستولى عليه لدى عميلهما حسن النية 45 سنة صاحب محل بدائرة قسم محرم بك"، كما تم بإرشاد المتهم الثانى ضبط الملابس التى كان يرتديها وقت إرتكاب الحادث وعليها آثار دماء.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.